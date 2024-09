Pronostic France Italie : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des nations des Bleus

Après notre carton quasi plein sur Toulouse – OM et Lille – PSG le week-end dernier, on vous donne nos pronostics France – Italie ! Vous cherchez un bonus pour parier sur le match des Bleus ? ParionsSport En Ligne vous offre 100€ sur votre 1er pari (Misez 100€ et recevez 100€ de bonus) PEU IMPORTE son résultat.

La France en quête de style

L’équipe de France s’est une nouvelle fois hissée dans le dernier carré d’une grande compétition en atteignant cet été les demi-finales de l’Euro 2024. Ce tournoi a permis de confirmer la solidité de cette sélection mais aussi la pauvreté de son jeu. Avec des stars en dedans, la sélection tricolore a logiquement vu son parcours s’arrêter contre une Espagne plus joueuse. Conservateur dans ses choix et dans son plan de jeu, Deschamps sait qu’il entame possiblement sa dernière campagne à la tête des Bleus. Pour éviter une nouvelle déconvenue, DD devrait tenter de trouver un système de jeu collectif plus abouti. Les bases sont solides puisque la défense semble bien en place. En revanche, le milieu de terrain semble amener à évoluer, tout comme l’animation offensive. Ce premier rendez-vous post-Euro devrait nous donner un aperçu de la volonté ou non de Deschamps à changer certains principes.

L’Italie a encore plus d’incertitudes

Si l’Italie a été championne d’Europe en 2021 dans un tournoi repoussé d’un an par l’épidémie Covid, cette étincelle ne doit pas faire oublier les grosses difficultés de la Squadra Azzurra qui a raté le Mondial 2018 et celui de 2022, et qui sort d’un Euro décevant. Sauvé in extremis lors du dernier match de poule par un but superbe de Zaccagni dans les arrêts de jeu, l’Italie a confirmé ses limites face à la Suisse en 8es de finale (2-0). Luciano Spalletti, maintenu à son poste de sélectionneur, doit désormais qualifier son équipe pour le Mondial 2026. Une 3e non-qualification de rang serait vécue comme un cataclysme de l’autre côté des Alpes. Présente dans le Final 4 de la dernière Ligue des nations, l’Italie avait fini en 3e position et veut s’appuyer sur cette compétition pour redevenir compétitive.

Des bobos de chaque côté

Pour les Bleus, Tchouaméni est absent, tout comme Mendy, Rabiot, Pavard, Coman ou Fofana. Bien mieux dans ce début de saison, Zaïre-Emery pourrait débuter au milieu aux côtés de Kanté, redevenu essentiel, et de Griezmann qui avait raté son Euro. Numéro 9 au Real Madrid, Mbappé pourrait être placé en pointe par son sélectionneur pour laisser place à gauche à Barcola, auteur d’une entame tonitruante avec le PSG. À droite de l’attaque, Dembélé semble garder les faveurs de son sélectionneur mais voit Michael Olise pointer le bout de son nez. Auteur de très bons JO, le nouvel attaquant du Bayern pourrait être l’avenir des Bleus. Au niveau des certitudes, Deschamps possède une arrière-garde solide avec un Maignan, excellent à l’Euro, et le quatuor de la défense composé de Koundé, Saliba, Upamecano et Hernandez. Moins bien avant le début de l’Euro, Ibou Konaté est lui aussi resplendissant dans cette entame d’exercice. En face, Spalletti doit lui aussi faire à des absences importantes puisque son meilleur joueur Barella et le buteur Scamacca sont forfaits, tandis que les Chiesa, Darmian n’ont pas été convoqués. Blessé juste avant l’Euro, le très bon Udogie effectue son retour et pourrait être un formidable animateur sur con côté gauche dans le futur. Donnarumma a été certainement l’une des rares satisfactions du dernier Euro avec Calafiori, mais ce dernier n’a toujours pas joué dans son nouveau club, Arsenal. Au milieu, un grand retour, celui de la sentinelle Tonali après un an de suspension. Sur le plan offensif, Retegui devrait débuter à la suite de son excellente entame de saison avec l’Atalanta.

Les compositions probables pour ce France – Italie :

France : Maignan – Koundé, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez – Griezmann, Kanté, Zaïre-Emery – Dembélé (ou Olise), Mbappé, Barcola

Italie : Donnarumma – Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni – Cambiaso, Frattesi, Tonali, Pellegrini, Dimarco – Kean, Retegui.

La France bat encore l’Italie ?

Après un Euro décevant au cours duquel ils auront marqué un seul but sur une action construite, les Bleus vont chercher à s’améliorer offensivement, possiblement boostés par Olise ou Barcola. Les Tricolores présentent en plus plus de garanties que leurs adversaires et devraient s’imposer dans ce classique du foot européen qui est devenu l’apanage des Bleus. En effet, la France a battu l’Italie lors de leurs trois dernières confrontations, à chaque fois lors de matchs amicaux.

