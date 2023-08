Le nul contre Lorient brise une série folle du PSG

Vous vous souvenez de l’époque où le PSG n’était pas premier ?

Leader de Ligue 1 de la première à la dernière journée de Ligue 1 la saison passée – une grande première dans l’histoire du championnat de France – le PSG ne réalisera pas pareille performance cette saison. Tenu en échec sur sa pelouse par Lorient, le club de la capitale n’occupera en effet pas la première place du classement à l’issue du week-end. Un petit événement, puisqu’il s’agit d’une grande première depuis… la 2e journée de la saison 2021-2022. Au soir du 20 août 2021 pour leur troisième sortie de la saison, les hommes de Mauricio Pochettino s’imposent en effet à Brest (2-4) et prennent les commandes. Ils ne les lâcheront plus pendant 74 journées consécutives, voyant passer trois entraîneurs et un paquet de turbulences. Pire, c’est pour l’instant à l’Olympique de Marseille que les Rouge et Bleu cèdent leur position préférée.

Quand on vous dit que rien ne va plus au pied de la Tour Eiffel.