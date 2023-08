Paris se heurte à Lorient

Paris Saint-Germain 0-0 Lorient

Le lancement d’une nouvelle ère : voilà à peu près comment pourrait se définir ce premier match officiel de la saison du PSG. Doté d’un entraîneur tout neuf et d’un onze renouvelé de plus de moitié (six joueurs alignés au coup d’envoi disputaient leur premier match dans la capitale, un record), le club francilien s’est lancé à la conquête d’un douzième titre face à une équipe de Lorient habituée à faire des coups dans la capitale, en particulier au mois d’août. Largement dominateurs de bout en bout, les Parisiens ont pourtant manqué d’un brin de talent et d’efficacité pour l’emporter (0-0). Un score nul et vierge pas vraiment flatteur, mais porteur malgré tout de belles promesses dans le jeu en vue de la saison qui s’annonce.

25 – 6 joueurs font leurs débuts avec Paris ce soir face à Lorient, une première dans un même XI de départ toutes compétitions confondues pour le club de la capitale sur les 25 dernières années. Nouveauté. #PSGFCL pic.twitter.com/4Ra3Q4brq0 — OptaJean (@OptaJean) August 12, 2023

Maîtres du jeu

Dans leur 4-3-3 désormais caractéristique, les Parisiens prennent rapidement le contrôle des opérations, s’octroyant une possession de balle totale et absolue. Les premiers redoublements de passe sont bien là, mais aucune fissure à signaler dans le bloc lorientais, parfaitement en place. Un premier aperçu de ce à quoi ce PSG version Luis Enrique veut ressembler cette saison, la percussion d’ailiers déséquilibrants en moins. Gonçalo Ramos est tout de même trouvé à l’entrée de la surface, mais son enroulé ne trouve que la main ferme de Mvogo, au grand dam de tout un stade qui se serait bien vu célébrer le premier pion de son nouveau numéro neuf (9e). Les Merlus étouffent face au pressing des hommes de la capitale à la moindre perte de balle, mais font le dos rond. Parfaitement lancé côté droit, Hakimi s’offre une longue chevauchée mais tergiverse (24e), avant de ne pas pouvoir reprendre un centre de Kang-in Lee face au but (36e). En toute fin d’une première période à sens unique, c’est même Abergel qui manque de glacer la porte d’Auteuil en trouvant le poteau de loin (42e).

La révolution attendra

Un petit quart pour souffler, et on repart. Paris presse toujours aussi fort dès qu’il n’a pas le ballon, récupère toujours aussi haut et Lorient ne respire que par brèves intermittences. Kang-in Lee tente de s’infiltrer dans la surface mais est finalement contré (47e), quand Vitinha voit sa frappe filer au-dessus (52e). Intraitable, Ugarte continue de faire la loi dans l’entrejeu pour sa grande première, mais ce Paris-là semble en panne de solutions pour faire lever le Parc. Le long centre d’Hakimi n’est pas idéalement repris par Soler (72e), pendant que Ramos compte sur les doigts de ses mains les rares ballons qui lui parviennent. Mais l’orage approche de la surface bretonne. Fabian Ruiz se heurte à Mvogo alors que tout le stade se voyait déjà exploser (76e), la tête de Ramos frôle le montant (78e) et la demi-volée d’Ugarte lèche le haut de la transversale (90e+5). Le premier but de la saison se fera attendre au moins une semaine supplémentaire de part et d’autre.

PSG (4-3-3): Donnarumma – Hakimi, Danilo, Škriniar, L. Hernandez (Marquinhos, 82e) – Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha (F. Ruiz, 69e) – Lee (Ekitike, 82e), Ramos, Asensio (Soler, 69e). Entraîneur : Luis Enrique.

Lorient (5-4-1): Mvogo – Kalulu, Talbi, Laporte, Meïté, Le Goff (Yongwa, 79e) – Faivre, Makengo (Ponceau, 59e), Abergel, Le Bris – Dieng (Koné, 59e). Entraîneur: Régis Le Bris.