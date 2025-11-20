S’abonner au mag
Les joueurs du PSG réalisent une razzia historique

Qui a dit que les Grands Chelems ne sont réservés qu’au tennis et au rugby ?

Après avoir remporté cinq des six dernières compétitions dans lesquelles il s’est engagé depuis l’été 2024 (Trophée des champions, Ligue 1, Coupe de France, Ligue des champions et Supercoupe d’Europe) le Paris Saint-Germain continue de récolter les fruits de ses prouesses. Ce mercredi soir, le sacre du meilleur joueur africain Achraf Hakimi a permis au club de la capitale de changer de dimension.

En effet, après le Ballon d’or de Ousmane Dembélé, le Golden Boy de Désiré Doué et le titre de meilleur joueur asiatique de Lee Kang-in lors des AFC Awards, tous remportés cette année, le PSG est le premier club de l’histoire a réalisé le « Grand Chelem » des trophées individuels majeurs. En plus d’être le seul club avec trois de ses lauréats blessés au moment de leurs sacres.

Sur les traces du Barça et de l’AC Milan

En comptant dans son équipe le Ballon d’or et le Ballon d’or africain, le PSG réalise aussi un exploit initié par l’AC Milan et imité par le Barça dix ans après. En 1995, les Rossoneri affirmaient leur domination en ayant dans leurs rangs le Ballon d’or et Ballon d’or africain : George Weah.

Avant que le Barça fasse presque pareil en 2005, avec Ronaldinho élu Ballon d’or et son coéquipier Samuel Eto’o, sacré meilleur joueur africain. Vingt ans après, la saison 2025 du PSG se grave à son tour dans le marbre.

Manque un Pacho meilleur joueur des Amériques et un joueur océanien pour régner sur le monde.

Pluie d’hommages pour Hakimi et son Ballon d’or africain

