Le drôle de penalty accordé à West Bromwich contre Rotherham

Le penalty imaginaire.

Ce n’était pas une surprise de voir West Bromwich Albion prendre le dessus sur Rotherham (2-0), ce mercredi soir, lors de la 42e journée de Championship, la deuxième division anglaise. En bonne position pour disputer les play-off pour la montée (5e avec 72 points), WBA était logiquement favori face à l’incontestable lanterne rouge du championnat (20 unités de retard sur le premier non relégable). L’arbitre leur a pourtant donné un coup de main en leur offrant un penalty qui n’aurait pas dû être sifflé, la frappe de Brandon Thomas-Asante ayant été contrée par le bras de Lee Peltier, mais en dehors de la surface.

How on Earth is that a pen ahahahaha #rufc pic.twitter.com/0SFQFR6zqF — Hancok 🇪🇪 (@San_Pers) April 10, 2024

L’ancien joueur et coach Ronnie Moore s’est scandalisé de la situation sur la BBC : « C’est incroyable. Je n’ai jamais rien vu de tel de ma vie. Comment diable a-t-il pu donner un penalty là-dessus ? On était à 1-0 et l’arbitre nous a infligé un but de retard de plus. »

Les voilà maintenant à -52 à la différence de but, alors qu’ils auraient pu rester à -51.

