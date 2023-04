Sheffield United retrouve la Premier League

Blades a fait un beau run.

Une saison incroyable. Derrière l’intouchable Burnley qui a validé son billet pour la Premier League, c’est au tour de Sheffield United de faire son retour en Premier League, ce mercredi, deux ans après l’avoir quittée. Les Red & White Wizards ont remporté le match face à West Bromwich Albion (2-0) lors de la 43e journée de Championship. C’est une vieille connaissance de Ligue 1, Anel Ahmedhodzic, ancien défenseur de Bordeaux, qui a donné la victoire aux siens.

Unforgettable! ❤️

The moment we became a Premier League team once more! pic.twitter.com/Vm9L9IVbZd

— Sheffield United (@SheffieldUnited) April 26, 2023