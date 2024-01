Liverpool s’impose facilement contre Norwich et file en huitièmes

Liverpool 5-2 Norwich

Buts : Jones (16e), Núñez (28e), Jota (53e), Van Dijk (63e) et Gravenberch (90e+5) pour Liverpool // Gibson (22e) et Sainz (69e) pour Norwich

Pour un entraîneur qui se dit fatigué, ses joueurs, eux, ne le sont pas du tout.

Deux jours après l’annonce de Jürgen Klopp de son départ en fin de saison, on retrouvait ce dimanche Liverpool à Anfield pour y défier Norwich en FA Cup. Tous les regards étaient braqués sur l’Allemand, mais ses garçons ont plus que fait le boulot sur le pré en s’imposant aisément 5-2 au terme d’une prestation aboutie. Leur balade a débuté sur les chapeaux de roue grâce aux jeunes de la maison : à la réception d’un délicieux centre du gauche de James McConnell, Curtis Jones a placé une tête croisée imparable (1-0, 16e). Norwich s’est alors rebiffé sur corner, avec une déviation très heureuse du dos de Ben Gibson pour remettre les siens à hauteur (1-1, 22e). Mais la joie n’a été que de courte durée pour les Canaries, qui ont vu les Reds mettre le turbo sur une sublime action collective, finie en puissance par Darwin Núñez (2-1, 28e).

Diogo Jota s’est joint à la fête au retour des vestiaires, profitant d’une mauvaise intervention de Gibson, pour placer une demi-volée du gauche pleine de spontanéité (3-1, 53e). Quelques instants seulement après son entrée en jeu, Virgil Van Dijk a lui aussi claqué un coup de casque superbe (4-1, 63e). Borja Sainz a redonné une petite lueur d’espoir aux visiteurs avec un missile du droit, qu’Alisson n’a pu que suivre des yeux (4-2, 69e). Pas suffisant, néanmoins, pour faire trembler Liverpool, qui ajoute même un cinquième pion sur le gong grâce à une tête de Ryan Gravenberch sur un centre-tir de Conor Bradley (5-2, 90e+5), reste invaincu cette saison à la maison et file logiquement en huitièmes de finale.

Et si les Reds s’envoyaient un quadruplé FA Cup, League Cup, Europa League et Premier League ?

Liverpool (4-3-3) : Alisson – Bradley, Konaté (Van Dijk, 55e), Quansah, Gomez (Robertson, 55e) – Gravenberch, McConnell (Díaz, 79e), Jones (Szoboszlai, 56e) – Jota, Núñez (Alexander-Arnold, 66e), Gakpo. Entraîneur : Jürgen Klopp.

Norwich (4-5-1) : Long – Stacey, Hanley (Sorensen, 62e), Gibson, McCallum (Giannoulis, 83e) – Fassnacht (Gibbs, 84e), Núñez, McLean, Sara, Hernández (Sainz, 61e) – Barnes (Idah, 62e). Entraîneur : David Wagner.

