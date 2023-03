Alexander Isak sort Newcastle du bourbier à Nottingham

Nottingham Forest 1-2 Newcastle

Buts : Dennis (26e) // Isak (45e+2, 90e+3 SP)

Les Magpies se remplument.

En déplacement chez Nottingham Forest, Newcastle a pris trois points précieux dans la course à la Ligue des champions (1-2). Les joueurs d’Eddie Howe ont vite marqué leur territoire avec un centre de Jacob Murphy pour Joe Willock, dont la reprise instantanée a fui le cadre (6e), puis une frappe d’Alexander Isak que Renan Lodi a déviée sur la barre (12e). Malmené, le promu a néanmoins piqué par l’intermédiaire d’Emmanuel Dennis, qui a profité d’une passe ratée de Sven Botman pour ajuster Nick Pope du droit (1-0, 26e). Sur un fil, la défense rouge a encore été sauvée par la transversale sur un tir de Sean Longstaff, légèrement détourné par Felipe (35e).

Elle a logiquement fini par craquer lorsque le centre de Willock a trouvé Alexander Isak qui, oublié par Serge Aurier, a égalisé de volée (1-1, 45e+2). Keylor Navas a fait sa partie du job en repoussant les tentatives d’Elliot Anderson (49e) et Bruno Guimarães (60e). Le manque de vigilance d’Aurier aurait encore pu se payer cash, mais le but d’Anderson, qui avait mangé l’Ivoirien dans leur duel aérien, a été refusé pour hors-jeu (67e). Les assauts des Magpies ont néanmoins été récompensés dans le temps additionnel avec un penalty transformé par Isak à la suite d’une main de Moussa Niakhaté (1-2, 90e+3). Après quatre déplacements sans succès, Newcastle renoue avec la victoire à l’extérieur et revient à un petit point de Tottenham, quatrième.

Under pressure.

Nottingham Forest (4-3-2-1) : Navas – Aurier, Niakhaté, Felipe, Lodi – Yates (Freuler, 58e), Shelvey – Johnson, Gibbs-White, Dennis (Williams, 79e) – Ayew (Surridge, 79e). Entraîneur : Steve Cooper.

Newcastle (4-3-3) : Pope – Burn, Schär, Botman, Trippier – Willock, Guimarães, Longstaff – Saint-Maximin, Isak, Murphy (Ritchie, 84e). Entraîneur : Eddie Howe.

