Pronostic Nottingham Newcastle : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Nottingham solide à domicile contre Newcastle

De retour dans l’élite après un long purgatoire en Championship, Nottingham Forest lutte pour se maintenir. Actuellement, les Reds se trouvent en 14e position avec seulement 2 points d’avance sur le premier relégable. Après avoir connu une entame extrêmement difficile, Forest a progressivement relevé la tête, en s’appuyant notamment sur ses résultats à domicile. Poussé par ses fans au City Ground, Nottingham est invaincu à la maison en Premier League depuis la mi-septembre et un revers contre Fulham. Lors de ce bon passage, les partenaires de Keylor Navas ont notamment battu Liverpool et obtenu des nuls contre Chelsea ou Manchester City. En revanche, c’est plus compliqué en déplacement avec 3 revers consécutifs face à Fulham, West Ham et Tottenham (3-1) le week-end dernier. Les hommes forts de cette équipe sont le latéral Lodi, le portier Navas et le gallois Johnson sur le front de l’attaque (7 buts en Premier League).

En face, Newcastle lutte pour accrocher une place en Ligue des champions. Les Magpies ont mis fin à une série de 5 rencontres sans la moindre victoire en dominant Wolverhampton (2-1) le week-end dernier. Arrivé cet été, Isak a inscrit le 1er but de son équipe avant de voir l’excellent Almiron offrir un avantage décisif. Le Paraguayen réalise une superbe saison avec 11 buts au compteur. À la suite de cette victoire, les Magpies sont en 5e position avec 4 points de retard sur Tottenham. Cependant, la bande d’Eddie Howe compte deux matchs de retard par rapport aux Spurs. Pour ce déplacement à Nottingham, Howe pourra compter sur le retour de Joelington qui a purgé sa suspension. Pour le reste, le technicien anglais devrait s’appuyer sur sa défense habituelle avec Pope, Botman, Trippier, Schar et Burn. Solide à domicile, Nottingham devrait tenir tête à une formation de Newcastle qui reste sur 4 déplacements en Premier League sans la moindre victoire.

