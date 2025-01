Roberto De Zerbi sans filtre en conf de presse avant Nice-OM

Droit au but.

On l’attendait, cette conférence de presse de Roberto De Zerbi avant le match contre l’OGC Nice. Les Aiglons avaient déjà lancé le match, plus tôt dans la semaine, en publiant un drôle de communiqué concernant les récentes polémiques arbitrales créées par l’Olympique de Marseille. Questionné sur la situation dès le début de la conf, l’entraîneur italien a préféré jouer la carte du sarcasme. « Ils ont beaucoup de temps libre apparemment, s’ils ont le temps de faire un communiqué comme ça. Non, on ne veut rien, Nice peut être tranquille, on ne veut pas de cadeaux. Si on l’emporte sur le terrain, cela doit être grâce à nous, et si on perd, on serrera la main à nos adversaires. […] On se concentre sur nous-mêmes, et c’est à eux de penser à eux-mêmes aussi », a-t-il répondu.

Pas de langue de bois sur les départs

Le cas Ismaël Koné (22 ans) suscitait des interrogations, et le jeune milieu canadien, arrivé en provenance de Watford contre une douzaine de millions d’euros, devrait quitter la cité phocéenne sept mois seulement après son arrivée (8 matchs et 361 minutes de jeu en Ligue 1). Son entraîneur s’est d’ailleurs montré cash à son sujet, alors que le numéro 51 ne fait plus partie du groupe à l’entraînement : « Koné est sur le départ. Il va probablement s’en aller, et donc c’est pourquoi cela n’avait pas de sens qu’il s’entraîne avec nous. C’est un choix du club. On a voulu ce joueur, il est très fort, c’est un bon garçon, mais on connaît nos objectifs. On sait quelle équipe on veut. J’ai en tête ce que je veux. Au cours des derniers mois il ne m’a pas montré qu’il était en mesure de faire partie de ce projet. »

