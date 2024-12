Pronostic Brighton Brentford : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Brentford bien trop faible loin de ses bases

Brighton traverse une période difficile, enchaînant deux nuls (contre Leicester et West Ham) et deux défaites (face à Fulham et à Crystal Palace), mais occupe tout de même la 10e place en Premier League, à seulement 3 points d’une qualification européenne. Mitoma et Adingra se démarquent avec respectivement 3 et 4 buts, mais l’attaquant João Pedro reste une pièce maîtresse avec 4 buts et 3 passes décisives cette saison. Redoutable devant le but, il pourrait retrouver le chemin des filets lors de ce match crucial.

Brentford, actuel 11e de Premier League, traverse une période compliquée. Les Abeilles, battues récemment à Chelsea (2-1) et à Newcastle (3-1) en Coupe de la Ligue, espéraient rebondir sur leur terrain face à Nottingham Forest. Cependant, leur invincibilité à domicile a pris fin avec une défaite (0-2). Si Brentford affiche un excellent bilan à domicile, avec 7 victoires, ses performances à l’extérieur restent catastrophiques : 7 défaites en 8 déplacements et toujours aucune victoire. Ce faible rendement hors de leurs bases laisse envisager une nouvelle désillusion lors de leur prochain match à l’extérieur.

