Manchester City risque une relégation en Championship

From gagner la PL to jouer contre Coventry et Oxford ?

Pour toi, un retrait de points, c’est sur le permis, dans le football anglais, c’est pour les clubs qui ne respectent pas les règles, notamment financières. La saison dernière, Everton en a fait les frais en se voyant sanctionné de huit unités pour infraction au fair-play financier de Premier League. Faisant actuellement face à 115 infractions présumées aux règlements de la PL et de l’UEFA, Manchester City pourrait connaître le même sort, mais à une toute autre échelle.

The Athletic révèle ce vendredi que les dirigeants du championnat anglais ont déclaré qu’en cas de culpabilité avérée, les Citizens pourraient se voir retirer près de 80 points, ce qui reviendrait à reléguer le club en Championship. Si la sanction parait sévère, elle ne fait que répondre à la gravité des accusations : City aurait en effet commis des dizaines d’infractions sur une période de quatorze ans, entre 2009 et 2023. Cependant, sachant que le procès débutera le 16 septembre prochain et durera plusieurs mois, la potentielle relégation concernera sûrement la saison 2025-2026.

"What happens with Man City is a before and after moment for the Premier League itself.” – Javier Tebas@AdamCrafton_ speaks to football executives & owners to canvas opinions and expectations for a season in which champions #MCFC face 115 charges of breaching PL rules.

— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) August 16, 2024