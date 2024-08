Fair-play financier : Manchester City convoqué devant le tribunal

Comme n’importe quel citoyen.

Selon ESPN, Manchester City sera confronté à la justice à partir du 16 septembre. Les Citizens font face à 115 infractions présumées aux règlements de la Premier League et de l’UEFA, révélées par une enquête de cinq ans. Les infractions concernent des irrégularités s’étendant sur 14 saisons, de 2009 à 2023, dont la non-communication d’informations précises sur les paiements des joueurs et des entraîneurs, la violation des règles de profit et de durabilité, ainsi que le non-respect du fair-play financier.

Le procès, qui pourrait durer deux mois, place les champions d’Angleterre dans une situation délicate. Bien qu’une relégation semble peu probable, un retrait de points, à l’image de la sanction infligée à Everton la saison dernière, reste envisageable. Le club est notamment accusé d’avoir dissimulé le salaire de Roberto Mancini, en poste de 2009 à 2013, et d’autres paiements liés à des joueurs comme Yaya Touré. Manchester City pourrait ainsi voir sa saison compromise avant même son début sur les terrains.

Pep a peut-être trouvé un adversaire à sa taille.

