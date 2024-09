La nouvelle phrase inspirante d’Hervé Renard

Philosopher ne fait pas de mal.

Libre comme l’air depuis l’élimination de l’équipe de France féminine en quarts de finale du tournoi olympique, Hervé Renard a du temps à tuer. Alors il essaie de se faire remarquer sur Instagram. Ce dimanche, peu après 14 heures, l’ancien sélectionneur des Bleues a partagé une phrase extrêmement inspirante dans une story où on le voit regarder sa montre : « L’heure me regarde, et je regarde l’heure. » Des mots puissants… mais pour dire quoi ?

Peut-être que sa signature avec une nouvelle équipe ne va plus tarder. Renard avait affiché son envie de reprendre une sélection masculine pour disputer la Coupe du monde 2026. Son nom a circulé en Afrique, mais aussi du côté de la Corée du Sud et de la Pologne ces derniers mois. À moins que cette story ne soit un moyen déguisé de faire la pub pour sa montre Hublot, déjà bien mise en avant sur ses deux précédentes publications, où il a systématiquement tagué le compte du célèbre horloger.

Le mystère est entier.

