Un groupe d’investisseurs qataris souhaiterait racheter Tottenham

To Qatar is to do.

Nouvel épisode dans la tentative de rachat du club de Tottenham. Après QSI et le milliardaire irano-américain Jahm Najafi, c’est un groupe d’investisseurs qataris qui aurait manifesté sa volonté d’entrer au capital des Spurs, rapporte le Guardian ce mercredi. Le rachat pourrait se faire en plusieurs étapes, pour que ce consortium devienne à terme l’actionnaire majoritaire de Tottenham. La société britannique d’investissements Enic, qui détient actuellement 86% du club, ne serait alors plus qu’un actionnaire minoritaire.

Daniel Levy resterait aux commandes

Malheureusement pour une majorité de supporters spurs, ce rachat ne prévoit pas d’écarter Daniel Levy, l’actuel président copieusement hué lors de la dernière défaite de Tottenham en Cup à Aston Villa. Au contraire, cette éventualité conforterait sa place douillette en tant que président exécutif. Le Guardian rapporte que les investisseurs qataris lui proposeraient un contrat à long terme afin qu’il puisse conserver les fonctions qu’il occupe depuis près de 25 ans.

Le consortium, composé d’investisseurs indépendants, a émis le souhait de garder Levy à la tête du club pour conserver son expertise. Cette approche venue du Golfe est d’ailleurs loin d’être une surprise. Le président de Tottenham avait ouvert la porte à de nouveaux investissements extérieurs en avril 2024, date depuis laquelle le club négocie avec des repreneurs sans qu’un nom ne fuite. Jusqu’à ce mercredi. Contactées par nos confrères, des sources internes à Tottenham jouent la discrétion et nient « être impliquées dans des négociations de rachat. »

La solution pour dépêtrer Tottenham des milieux de tableaux en Premier League ?

