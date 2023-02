Un milliardaire irano-américain souhaiterait racheter Tottenham

Comme quoi, les USA et l’Iran peuvent également s’allier.

Selon le Financial Times et le Daily Mail, Jahm Najafi, milliardaire irano-américain, souhaite racheter Tottenham aux propriétaires actuels Joe Lewis et Daniel Lévy, actuel président des Spurs. L’homme d’affaires est propriétaire de Najafi Companies, une société privée d’investissement, qui s’implique dans le sport, les médias, la technologie, la consommation et l’immobilier à l’international. Un montage financier serait en cours de préparation, et le potentiel repreneur pourrait faire une proposition avoisinant les 4 milliards d’euros.

Les supporters londoniens, qui n’ont pas vu leur club soulever un trophée depuis 2008, ne verraient pas d’un mauvais œil ce changement de propriétaire. Tottenham ne serait toutefois pas le seul club sur les tablettes de Najafi. L’entrepreneur a en effet réalisé plusieurs investissements dans le monde sportif, notamment dans le basket-ball puisqu’il était vice-président des Phoenix Suns, a été gouverneur au conseil d’administration de la NBA, et possède également des parts de l’écurie de Formule 1 McLaren. L’ère semble à la revente outre-Manche, à l’heure où les propriétaires américains de Manchester United cherchent également des repreneurs.

La Premier League risque bien de devenir l’American League d’ici peu.