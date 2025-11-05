Destiny Udogie a été menacé avec une arme à feu par un agent de joueurs

La grosse frayeur pour Destiny Udogie.

Ce mardi, les médias anglais ont annoncé que le défenseur de Tottenham Destiny Udogie a été victime d’une agression dans la nuit du 6 au 7 septembre dernier à Londres. Le joueur de 22 ans et un de ses amis auraient été menacés avec une arme à feu par un agent de joueurs. The Athletic rapporte que l’agresseur présumé aurait été arrêté et mis en examen pour « possession d’armes à feu en vue de commettre un crime, de chantage et de conduite sans permis ».

Titulaire en Ligue des champions malgré tout

Malgré cette épreuve « épouvantable », Destiny Udogie a continué de participer aux rencontres des Spurs, étant par exemple titulaire ce mardi soir, lors de la victoire des Spurs contre Copenhague (4-0). Le club de Tottenham, au courant de cette histore, a communiqué : « Nous apportons notre soutien à Destiny et à sa famille depuis l’incident et continuerons de le faire. S’agissant d’une affaire judiciaire, nous ne pouvons faire d’autres commentaires. »

Un Destiny plus fort que le destin.

