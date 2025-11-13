Un ancien titi du PSG veut perpétuer la tradition des ex

On en connaît un qui veut s’inspirer de Choupo-Moting ou de Kingsley Coman.

S’il évolue désormais du côté de Tottenham et qu’il n’a jamais joué en équipe première au PSG, Wilson Odobert n’oublie pas d’où il vient pour autant. Formé dans la capitale, l’ancien titi reviendra à Paris après la trêve pour la cinquième journée de Ligue des champions avec les Spurs. Et il compte bien jouer un mauvais tour à son ancien club, à l’image des nombreux joueurs passés par Paris qui ont marqué lors de confrontations après leur départ, comme Christopher Nkunku, Eric Maxim Choupo-Moting ou Kingsley Coman. Au micro de RMC, le jeune international espoirs a ainsi confié : « C’est un match important pour moi parce que je suis formé à Paris. »

Histoire de ne froisser personne, il a précisé qu’il n’avait « pas de regret » quant à son départ de Paris, où il a, au maximum, joué en Youth League et en U19 (32 matchs, 20 buts), sa seule apparition au Parc des Princes ayant été avec le maillot de Troyes sur les épaules, pour une défaite serrée (4-3). Un score défavorable qui n’efface pas son plaisir, mais qu’il aimerait bien remplacer par un meilleur résultat : « C’est un bon souvenir, donc j’espère que quand je vais revenir, ce sera encore un meilleur souvenir. » En revanche, il ne faut pas oublier qu’il n’a inscrit qu’un seul but en club cette saison, mais c’était juste avant la trêve et en Ligue des champions, contre Copenhague.

Tout ça alors que le meilleur attaquant de Tottenham, c’est Micky van de Ven.

