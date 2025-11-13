Le bel hommage à Manuel Dias devant le Stade de France

Dix ans jour pour jour après les attentats du 13 novembre 2015, une cérémonie d’hommage à Manuel Dias s’est tenue ce jeudi matin devant la porte D du Stade de France, à Saint-Denis. Chauffeur de 63 ans, il fut la première victime des attaques terroristes qui avaient frappé la soirée de ce France-Allemagne anecdotique.

« La première vie fauchée par l’obscurantisme et la barbarie ce soir-là »

« Il nous a été arraché, lui qui était passionné de foot », a rappelé sa fille, dans des propos rapportés par L’Équipe, Sophie Dias, en ouverture de la commémoration. « On nous dit de tourner la page, mais l’absence est immense, le choc est intact. »

La cérémonie s’est déroulée en présence du président Emmanuel Macron, du président de l’époque François Hollande, du Premier ministre Sébastien Lecornu et de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Le maire de Saint-Denis, Mathieu Hanotin, a déclaré : « Manuel Dias est le premier nom d’une liste affreusement longue. La première vie fauchée par l’obscurantisme et la barbarie ce soir-là », tout en rappelant le rôle des forces de l’ordre le soir des faits et lors des assauts qui ont suivi.

Deux gerbes de fleurs ont été déposées devant la plaque commémorative, avant une minute de silence et une Marseillaise. Pas de public, juste un rappel que le 13 novembre 2015 reste, à Saint-Denis comme ailleurs, une date impossible à oublier.

