La République démocratique dément l’existence d’une prime de qualif colossale

Les chèques s’envolent, les écrits restent.

Sous le feu des critiques depuis l’annonce d’une prime d’un million d’euros à chaque joueur de la sélection congolaise en cas de qualification pour les barrages intercontinentaux, la Fédération congolaise est sortie du bois pour démentir l’information. « La FECOFA informe l’opinion publique que cette information est totalement fausse, infondée et dépourvue de tout fondement officiel, tant du gouvernement que de la Fédération », a-t-elle déclaré dans un communiqué publié ce mercredi soir.

Une qualification historique dans le viseur

Alors que le média Sport News Africa maintient l’existence de cette prime, qui créerait d’ailleurs des tensions en interne, le secrétaire général de la Fédération congolaise ajoute que « la FECOFA appelle les supporters, les médias et le grand public à éviter la propagation de fausses nouvelles, et à se référer uniquement aux communiqués et informations émanant de sources officielles ».

Deuxièmes de leur groupe de qualification après un superbe parcours, les Léopards affrontent le Cameroun ce jeudi soir dans le cadre des demi-finales des barrages, avec l’espoir de se qualifier pour la première fois depuis 1974 en Coupe du monde.

Gagner fait le bonheur.

Barrages de la zone Afrique : que la bataille (re)commence !

CDB

