  International
  RD Congo

Un joli chèque promis aux Congolais en cas de barrages

UL
Un joli chèque promis aux Congolais en cas de barrages

« Numérobis, tu as trois mois jour pour jour, top chrono ! Si tu réussis, je te couvrirai d’or. »

La promesse du président de la République démocratique du Congo paraît démente, mais elle serait bien réelle. Selon Sport News Africa, Félix Tshisekedi a promis ce montant aux joueurs de la sélection s’ils réussissent à se qualifier pour les barrages intercontinentaux de la Coupe du monde. Devancés par le Sénégal dans leur groupe de qualification, les Léopards disputent désormais des pré-barrages des meilleurs deuxièmes des poules. Chancel Mbemba, Ngal’ayel Mukau, Cédric Bakambu et les autres doivent battre le Cameroun, puis le vainqueur de Nigeria-Gabon, pour voir la couleur du chèque. Les matchs se disputent à Rabat. Le media précise toutefois que Sébastien Desabre et son staff ne toucheraient pas la prime.

En 1974, en tant que Zaïre, la RDC avait été la première équipe d’Afrique subsaharienne à se qualifier pour une Coupe du monde. « L’argent du Congo ne doit pas être dilapidé dans des projets inutiles », avertissait à ce titre Bienvenu Matumo, le porte-parole d’un mouvement citoyen, alors que les investissements du pays dans le football se multiplient.

C’est visiblement tombé dans l’oreille d’un sourd.

Pape Gueye et Moussa Niakhaté lancent les barrages de la zone Afrique

UL

