Un joli chèque promis aux Congolais en cas de barrages

« Numérobis, tu as trois mois jour pour jour, top chrono ! Si tu réussis, je te couvrirai d’or. »

La promesse du président de la République démocratique du Congo paraît démente, mais elle serait bien réelle. Selon Sport News Africa, Félix Tshisekedi a promis ce montant aux joueurs de la sélection s’ils réussissent à se qualifier pour les barrages intercontinentaux de la Coupe du monde. Devancés par le Sénégal dans leur groupe de qualification, les Léopards disputent désormais des pré-barrages des meilleurs deuxièmes des poules. Chancel Mbemba, Ngal’ayel Mukau, Cédric Bakambu et les autres doivent battre le Cameroun, puis le vainqueur de Nigeria-Gabon, pour voir la couleur du chèque. Les matchs se disputent à Rabat. Le media précise toutefois que Sébastien Desabre et son staff ne toucheraient pas la prime.

En 1974, en tant que Zaïre, la RDC avait été la première équipe d’Afrique subsaharienne à se qualifier pour une Coupe du monde. « L’argent du Congo ne doit pas être dilapidé dans des projets inutiles », avertissait à ce titre Bienvenu Matumo, le porte-parole d’un mouvement citoyen, alors que les investissements du pays dans le football se multiplient.

C’est visiblement tombé dans l’oreille d’un sourd.

