L’Espérance de Tunis fait un mauvais coup à Youcef Belaïli

Pas tant d’espérance à Tunis.

Entre Youcef Belaïli et l’Espérance de Tunis, tout semblait réglé : deux ans de plus, un salaire raboté de 40 %, une prolongation presque signée malgré la grosse blessure. Bref, un deal propre, carré, idéal pour lancer la suite. Sauf que l’EST a décidé de changer les règles au dernier moment. Belaïli pensait parapher son contrat, il se retrouve à attendre dans le couloir, comme raconté par Fennec Football.

Contrat gelé, irritation maximale

Le président Hamdi Meddeb a tout stoppé, pas de signature avant que Belaïli ne passe sur le billard et commence sa rééducation. L’idée ? Vérifier l’état du joueur avant de s’engager. Le timing ? Catastrophique. Le joueur ? En colère.

L’international algérien espérait un geste de confiance. Pas de bol et pas de CAN. À la place, il aurait eu le droit à un « on verra plus tard ». En attendant, Belaïli bosse sa convalescence et garde le sourire poli. Officiellement, tout va bien. Officieusement, le climat s’est bien refroidi, et l’Espérance va devoir décider vite.

Parce que si Belaïli n’a jamais été simple à gérer, il n’a jamais été simple à remplacer non plus.

