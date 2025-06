Benfica arrache le nul à Boca, Flamengo assure contre l’Espérance de Tunis

Enfin une nuit animée !

Pour éviter de s’endormir devant les matchs de la Coupe du monde des clubs, mieux vaut faire appel aux Argentins. Bonne nouvelle, ils étaient assez nombreux sur le terrain lors de la confrontation entre Boca Juniors et Benfica (2-2), dans la nuit de lundi à mardi. Grâce à Miguel Merentiel – Uruguayen infiltré – et Rodrigo Battaglia, Los Xeneizes étaient sur les bons rails, mais c’était compter sans deux légendes de l’Albiceleste. En effet, Ángel Di María, sur penalty, et Nicolás Otamendi ont permis aux Lisboètes d’égaliser, sans doute portés par leurs années respectives sous les couleurs de Rosario Central et Vélez Sársfield.

Flamengo facile avant Chelsea

En plus du nombre de buts, cette rencontre était particulièrement intense, comme en témoignent les trois cartons rouges sortis. Deux à destination de joueurs de Boca, Ander Herrera et Nicolás Figal, et un pour le Benfiquiste Andrea Belotti. « Nous savons comment est le football en Argentine… », a sobrement souligné Di María.

Plus tard dans la nuit, le continent sud-américain était encore à l’honneur puisque les Brésiliens de Flamengo ont pris le dessus sur l’ES Tunis (2-0). L’Uruguayen Giorgian de Arrascaeta avait ouvert le score avant que l’ancien Lillois Luiz Araújo ne fasse le break. Désormais, le Mengão devra passer au révélateur Chelsea.

Boca Juniors 2-2 Benfica

Buts : Merentiel (21e), Battaglia (27e) pour les Argentins // Di María (SP 45e+1), Otamendi (84e) pour les Portugais

Expulsions : Herrera (45e), Figal (88e) pour Boca // Belotti (72e) pour Benfica

Flamengo 2-0 Espérance de Tunis

Buts : De Arrascaeta (17e), Araújo (70e)

