  • Tottenham-Copenhague (4-0)

La chevauchée fantastique de Micky van de Ven pour plier le match

CDB
C’est un but à accrocher au Louvre.

Larges vainqueurs à domicile ce mardi en Ligue des champions face à Copenhague (4-0), les Spurs de Tottenham s’en sont remis à leur défenseur Micky van de Ven, déjà auteur de six buts cette saison et meilleur buteur du club, pour décrocher ce succès.

Alors que le club londonien menait 2-0, le premier buteur Brennan Johnson va s’essuyer les crampons sur la cheville du latéral gauche péruvien Marcos Lopez. Résultat : une expulsion, et Tottenham passe une demi-heure en infériorité numérique.

Tottenham se rassure

Sept minutes après cette action, Micky van de Ven décide de prendre ses responsabilités, et remonte plus de 90 mètres en dribblant cinq adversaires pour aller conclure d’une très belle frappe, trompant Kotarski et portant le score à 3-0. Un but pour rendre hommage à son ancien coéquipier Son Heung-min, qui avait inscrit le même face à Burnley après une folle chevauchée.

Les Spurs ajouteront encore un but, et se rassurent après deux matchs sans victoire en Ligue des champions, le dernier en date sur la pelouse de l’AS Monaco (0-0).

Vicario a quand même sorti quatre arrêts, on commence à être habitués.

L’Atlético sur un fil, pas de victoire pour Spalletti, Tottenham pénard

CDB

