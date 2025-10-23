S’abonner au mag
Pocognoli salue le gros match de Vicario... et ses gains de temps

Pocognoli salue le gros match de Vicario... et ses gains de temps

C’était un match de Ligue des champions, ou un 32e de Coupe de France ?

Frustré à domicile par Tottenham (0-0) ce mercredi, l’AS Monaco compte seulement deux points après trois journées de Ligue des champions. En après-match, Sébastien Pocognoli, qui fêtait sa deuxième rencontre sur le banc de l’ASM, n’a pu qu’applaudir la prestation du gardien adverse, Guglielmo Vicario, auteur de huit parades pour conserver sa cage inviolée. Mais il y a mis un un peu d’ironie.

« Il a également fait perdre beaucoup de temps »

« Vicario a été exceptionnel, il a réalisé de superbes arrêts, a commencé Pocognoli. Il a également fait perdre beaucoup de temps entre chaque coup franc et chaque long dégagement. […] Il a fait un bon match, mais je pense que c’est aussi parce que nous avons été bons et avons su créer des occasions. Il a réalisé une bonne performance. C’est l’homme du match. »

Un vrai gardien total.

Revivez : Monaco - Tottenham (0-0)

