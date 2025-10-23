Igor Tudor reste fier de ses joueurs après la défaite contre le Real Madrid

Encore un peu plus sur le fil.

Et de sept, sept match d’affilée où les joueurs de la Juventus ne peuvent pas exulter, le point serré. Ce mercredi soir, les Bianconeri ont une nouvelle fois manqué à l’appel sur la pelouse du Real Madrid (1-0).

De plus en plus menacé, Igor Tudor voit son avenir à Turin s’obscurcir. Et malgré cet nouvel échec valant à la Juve une virtuelle 25e place synonyme d’élimination, le coach croate s’est tout de même montré satisfait de la performance de ses joueurs : « Nous connaissons nos limites, mais je suis content de la performance, même s’il y a de la déception parce que personne n’aime partir vaincu », a-t-il affirmé au micro de Prime Video.

Un manque de leadership ?

Satisfait du rendement mais pas du résultat, Igor Tudor a par la suite tenu à appeler au dépassement de soi des joueurs de la Vieille Dame, quand le poids de l’institution donne les jambes lourdes à un groupe présentant une moyenne d’âge avoisinant les 25 ans. « Nous sommes un peu en dessous de ce que j’aimerais et nous devons grandir parce que le maillot de la Juve pèse lourd, confie-t-il. De nombreux nouveaux joueurs sont arrivés et il nous manque quelques champions. »

Une histoire à Tudor debout.

