Le sélectionneur de la Guinée équatoriale rétabli dans ses fonctions

CDB
Il s’en va et il revient.

Sélectionneur de la Guinée équatoriale, Juan Michá Obiang a été rétabli dans ses fonctions ce mardi, après avoir été suspendu le 9 octobre dernier. Les joueurs équato-guinéens avaient à ce moment refusé de se rendre au Malawi pour disputer une rencontre de qualifications à la Coupe du monde, en raison des mauvaises conditions de voyage. La rencontre avait été perdue sur tapis vert, avec une sanction de plusieurs millions de francs CFA à la clé.

« La personne idéale pour diriger l’équipe »

Lors d’une réunion au palais présidentiel, la sanction « a été levée », mais le gouvernement et la fédération ont demandé à Juan Michel Obiang de « reconstruire le dialogue, sélectionner uniquement des joueurs disciplinés et à faire passer les intérêts du pays en premier » dans un communiqué. Tout en ayant « la liberté pour façonner la composition des équipes ». Libre, mais pas trop non plus.

Juan Michá Obiang a été désigné comme « la personne idéale pour diriger l’équipe, et ce malgré les récents conflits internes au sein de l’équipe avec certains joueurs. » Non qualifié pour la Coupe du monde 2026 (4e de groupe), la Guinée équatoriale va désormais se préparer pour la Coupe d’Afrique des Nations, au Maroc cet hiver.

Quand les joueurs de la Guinée équatoriale refusent de prendre l’avion pour se rendre au Malawi

