  • Angleterre
  • Tottenham

Randal Kolo Muani va porter un masque de protection

Un nouveau buteur masqué.

Après Kylian Mbappé, un nouvel attaquant de l’équipe de France va porter un masque. Cette fois, il s’agit de Randal Kolo Muani. Touché à la mâchoire pendant le nul spectaculaire entre Tottenham et Manchester United (2-2) ce week-end, lors d’un duel avec Harry Maguire, l’avant-centre des Spurs ne sera pas opéré, ce qui lui permet de ne pas manquer plusieurs semaines de compétition. En revanche, il devra porter un masque de protection à son retour.

Forfait avec les Bleus

Suite à ce choc, « RKM » a tout de même dû déclarer forfait dimanche pour le rassemblement avec l’équipe de France. L’ancien buteur du PSG, dont on ne connaît toujours pas la durée de l’indisponibilité, a été remplacé par Florian Thauvin pour les deux derniers matchs de qualification pour le Mondial 2026, contre l’Ukraine ce jeudi et face à l’Azerbaïdjan dimanche.

Le flow promet d’être fou.

Tottenham et Manchester United se rejoignent dans le temps additionnel

