Micky van de Ven, le défenseur qui rêvait d’attaquer

Un rush fantastique et un sixième but, déjà, cette saison avec Tottenham. Face à Copenhague, en Ligue des champions, Micky van de Ven a fait ce qu'il aime faire, attaquer et marquer. Une tradition néerlandaise en quelque sorte, avec Ronald Koeman comme professeur.

S’il fallait réécrire l’arbre généalogique des défenseurs néerlandais, Micky van de Ven en serait une branche mutante. Avant lui, il y avait son actuel entraîneur en sélection, Ronald Koeman, le meilleur buteur parmi les défenseurs dans l’histoire avec 253 buts. Si l’ancien Barcelonais avait apporté un style technique au poste, relanceur, créateur et tireur d’élite sur coups de pieds arrêtés, Van de Ven, lui, est un accélérateur. Un joueur qui pense vertical, un sprinteur agile déguisé en défenseur central.

Ce mardi soir, Van de Ven a encore récupéré le ballon au bord de sa surface, regardé droit devant lui et décidé que, finalement, tout irait plus vite s’il faisait le boulot lui-même. Neuf poussées de balle, un dribble et un gardien au sol plus tard, Tottenham menait 3-0 face à Copenhague. Sixième but de la saison pour le Néerlandais, meilleur buteur du club devant les attaquants censés faire ce travail, et défenseur le plus prolifique des cinq grands championnats.

« C’était comme si Lionel Messi était devenu défenseur central »

Ce qu’a réalisé Van de Ven n’est plus une surprise. Connu pour être le défenseur le plus rapide de l’histoire après avoir été flashé à 37,38 km/h, le Néerlandais n’est plus à son coup d’essai. Demandez aux fans de Manchester United ou d’Everton ce que ça fait de voir un grand gaillard de 1,93 mètre remonter le terrain à grandes enjambées, sans que votre défense puisse y faire quoi que ce soit. Il n’y a qu’à apprécier la conduite de balle, et rien de plus. « C’était comme si Lionel Messi était devenu défenseur central », appréciait son entraîneur Thomas Frank après le match face à Copenhague. Rien que ça. L’Allemand aurait pu être un peu plus corporate en comparant l’exploit de son joueur à celui de Heung-min Son face à Burnley, qui lui avait valu le Prix Puskás en 2020.

MAIS MICKY VAN DE VEN C'EST LE BUT DE LA SAISON LÀ 🤯🤯🤯 Le défenseur des Tottenham Hotspur récupère le ballon devant sa surface et le reste se passe de mots 🫠#TOTCPH gratuitement dans le Multiplex sur l'application CANAL+ | #UCL pic.twitter.com/CrAPSmemZt — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 4, 2025

O gol do Son que ganhou o Puskás. pic.twitter.com/09Zc9FhgCe — Curiosidades PL (@CuriosidadesPRL) November 5, 2025

Dans un football où tout le monde doit attaquer et défendre, Van de Ven incarne ce que Johan Cruyff défendait : le total football. Un précepte qu’El Flaco avait transmis, sans le savoir, à Koeman, et que ce dernier a passé au jeune défenseur de 24 ans. Ronald frappait les filets depuis 25 mètres ; Van de Ven les atteint après 75. Même confiance, juste une autre époque. Tous deux rappellent la même idée : le défenseur néerlandais ne se contente jamais de défendre.

De Volendam à Londres, en accélération constante

Son histoire aurait pu s’arrêter avant même d’avoir commencé. Dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube de Tottenham, Van de Ven raconte ses doutes. À 18 ans, il jouait encore avec les U19 de Volendam, club de deuxième division néerlandaise, à l’époque sans contrat pro ni promesse d’avenir. « J’avais 18 ans, et pour n’importe quel adolescent de mon âge, on commence à entrer dans la vie active : avoir un travail, étudier… Moi, je n’avais que le football, explique-t-il. Je disais à mon père qu’il fallait que je me réoriente en continuant de jouer dans un autre club. Mais mon père a refusé et m’a dit d’y croire. Deux mois plus tard, Wim Jonk est arrivé au club, ancien milieu international néerlandais, il m’avait déjà vu jouer et a dit : “Ce gamin doit avoir un contrat.” Dans la foulée, j’ai signé pour les U21, joué trois mois avec eux, puis j’ai eu un contrat avec l’équipe première. Dingue. »

Il signera ensuite à Wolfsburg, alors qu’il évolue toujours en deuxième division néerlandaise, et joue désormais la Ligue des champions à Tottenham après avoir remporté la Ligue Europa la saison dernière. Finalement, le mot qui le résume, c’est la vitesse. Tout est allé très vite pour Van de Ven : la progression, les buts, la reconnaissance. C’est ce qui fait de lui aujourd’hui un défenseur à part, capable de transformer une récupération banale en action de génie.

