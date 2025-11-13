Le coup de sang de Dejan Stanković contre un journaliste dans trois langues différentes

Graham Potter est plus sympa quand il change de langue.

Après la victoire 2-1 du Spartak Moscou contre l’Akhmat Grozny, avec un doublé de Pablo Solari, l’ancien milieu de la Lazio et de l’Inter Dejan Stanković a complètement vrillé en conférence de presse. La faute à une question jugée « provocatrice » par le Serbe.

Une séparation d’un commun accord

Le coach du Spartak est passé en mode polyglotte énervé : serbe, anglais, italien. C’est dans la langue de Totti qu’il appuie là où ça fait mal : « Pourquoi tu me provoques ? Tu t’y connais en foot ? Avec quelle formation j’ai joué ? Pourquoi j’ai fait ces remplacements ? (en anglais sûrement) Tu ne sais dire que des conneries (en serbe, par réflexe), tu ne sais dire que des conneries, comme les autres (en italien pour être sûr) », a-t-il enchaîné.

Le coup de chaud a laissé des traces. À peine le micro reposé, le Spartak publie un communiqué annonçant une séparation « di comune accordo ».

Arrivé l’été dernier, Stanković laisse un Spartak 6e du championnat, quart-de-finaliste malheureux en Coupe, et des dirigeants qui attendaient mieux. Vadim Romanov, adjoint du polyglotte, assurera l’intérim en attendant. Le club remercie « Dejan et ses assistants » pour le travail accompli et leur souhaite bonne chance.

Stanković 0-3 Traducteur.

