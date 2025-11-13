S’abonner au mag
Le coup de sang de Dejan Stanković contre un journaliste dans trois langues différentes

Le coup de sang de Dejan Stanković contre un journaliste dans trois langues différentes

Graham Potter est plus sympa quand il change de langue.

Après la victoire 2-1 du Spartak Moscou contre l’Akhmat Grozny, avec un doublé de Pablo Solari, l’ancien milieu de la Lazio et de l’Inter Dejan Stanković a complètement vrillé en conférence de presse. La faute à une question jugée « provocatrice » par le Serbe.

Une séparation d’un commun accord

Le coach du Spartak est passé en mode polyglotte énervé : serbe, anglais, italien. C’est dans la langue de Totti qu’il appuie là où ça fait mal : « Pourquoi tu me provoques ? Tu t’y connais en foot ? Avec quelle formation j’ai joué ? Pourquoi j’ai fait ces remplacements ? (en anglais sûrement) Tu ne sais dire que des conneries (en serbe, par réflexe), tu ne sais dire que des conneries, comme les autres (en italien pour être sûr) », a-t-il enchaîné.

Le coup de chaud a laissé des traces. À peine le micro reposé, le Spartak publie un communiqué annonçant une séparation « di comune accordo ».

Arrivé l’été dernier, Stanković laisse un Spartak 6e du championnat, quart-de-finaliste malheureux en Coupe, et des dirigeants qui attendaient mieux. Vadim Romanov, adjoint du polyglotte, assurera l’intérim en attendant. Le club remercie « Dejan et ses assistants » pour le travail accompli et leur souhaite bonne chance.

Stanković 0-3 Traducteur.

Christopher Wooh (Rennes) rejoint le Spartak Moscou

