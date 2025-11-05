Graham Potter dégaine son nouveau talent devant la presse suédoise

Graham Pottersson.

Nommé sélectionneur de la Suède le mois dernier, Graham Potter a surpris tout le monde ce mercredi en s’exprimant dans un suédois très fluide. Un talent qui a surpris pas mal de monde alors que le technicien anglais de 50 ans donnait sa première liste avant un rassemblement décisif pour espérer accrocher un barrage pour la Coupe du Monde plus que compromise (et une dernière place d’un groupe B pourtant largement à sa portée.

🇸🇪🎥 Graham Potter speaking fluent Swedish at his unveiling as the new national team boss. 👨‍🏫 Potter spent seven years coaching Östersunds FK between 2011-2018. 📸 @TV4Sport pic.twitter.com/NzJSjt82I3 — FourFourTwo (@FourFourTwo) October 20, 2025

Avant d’affronter la Suisse puis la Slovénie, la Suède peut compter sur un sélectionneur certes étranger, mais qui maîtrise au moins la langue du pays. Un talent qu’il doit en grande partie à ses sept années passées sur le banc d’Östersunds (D2 suédoise, entre 2011 et 2018), qui lui ont permis d’acquérir des bases solides de cette langue scandinave.

« Je ne dirais pas que je maîtrise parfaitement la langue, pour être honnête. Cela fait évidemment longtemps que je ne l’ai pas parlée, et je ne la parlais pas couramment lorsque je suis parti », a expliqué Graham Potter. Resté sur un échec cuisant lors de son retour sur les bancs cette saison à West Ham (limogé fin septembre), l’ex-coach de Chelsea a une revanche à prendre, et semble mettre tout en place pour au moins se mettre les supporters suédois dans la poche.

Reste plus qu’à faire parler la langue du football à ses joueurs.

