Un champion d’Europe rebondit au Qatar

Après l’Arabie saoudite, il n’aura pas fait longue route.

Libre depuis son départ de la sélection saoudienne l’an dernier, Roberto Mancini a enfin retrouvé un banc. À 60 ans, l’ancien sélectionneur de l’Italie a posé ses valises au Qatar, où il entraîne désormais le club d’Al-Sadd, prenant la succession de l’intérimaire Sergio Alegre. Le double champion en titre a officialisé l’arrivée de l’Italien ce jeudi, pour un contrat d’une durée de deux ans et demi.

✍️🏻 | OFFICIAL Roberto Mancini has signed as Al-Sadd’s coach for 2.5 seasons. ⁧#السد⁩ | ⁦#AlSadd pic.twitter.com/7Bc9ELw2LG — 🏆 #81 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) November 13, 2025

Une dune à remonter pour Mancini

Si la direction d’Al-Sadd compte sur l’ancien entraîneur de l’Inter Milan et de Manchester City, c’est pour qu’il puisse mettre son expérience au service d’un club loin de ses standards habituels. Pointant à la 6e place du championnat (qui compte 12 équipes) et derniers de la Ligue des champions asiatique, les coéquipiers de Roberto Firmino patinent fortement en ce début de saison.

Vainqueur de l’Euro avec la Nazionale en 2021 et plus récemment directeur technique de la Sampdoria, Mancini aura pour mission première de sortir les Loups d’Al-Sadd de cette spirale négative.

Le désert, c’est bien aussi pour reconstruire.

