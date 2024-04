Pas de nouvelles, mauvaise nouvelle ?

Alors que la dernière trêve internationale a souligné la dépendance des Bleus à Antoine Griezmann, l’un de ses seuls potentiels remplaçants dans le jeu des Tricolores risque bien de manquer l’Euro 2024. À en croire Mauricio Pochettino, le retour de Christopher Nkunku à la compétition d’ici là est plus qu’incertain. « L’absence est plus longue que prévu. Pour l’instant, nous ne savons pas quand il sera possible pour lui de s’entraîner avec l’équipe. Pour le moment, il ne s’entraîne pas avec nous », a déclaré l’Argentin ce mercredi.

Touché au genou durant toute la première partie de saison, Christopher Nkunku avait repris la compétition le 19 décembre, avant de se blesser à la hanche en janvier puis à une cuisse le 25 février. Chelsea avait alors communiqué sur une absence de trois à quatre semaines, mais ce délai est désormais écoulé, et toujours pas de signe de Nkunku à l’entraînement. « Il y a différentes circonstances qui affectent les choses, ce n’est pas seulement lui. Trop de joueurs ont souffert de blessures cette saison », a soufflé Pochettino. « Nous espérons qu’il pourra être impliqué de nouveau rapidement et aussi vite que possible. »

Un boulevard pour Lees-Melou.

