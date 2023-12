Montpellier tient un renfort en attaque

C’est déjà les soldes ?

Sans club depuis la fin de son contrat avec le VfB Stuttgart l’été dernier, Tanguy Coulibaly va venir renforcer l’attaque de Montpellier dans les prochains jours. Une arrivée confirmée ce dimanche par Michel Der Zakarian après la défaite à Monaco : « On a l’opportunité de le faire, car il est libre. Il peut jouer sur les deux côtés, il a joué en pointe aussi, mais je pense que c’est quand même plus un joueur de côté », a-t-il détaillé.

Reste à savoir quand le buteur de 22 ans formé au PSG pourra faire ses débuts avec son nouveau club, alors que le MHSC connaît une période compliquée en Ligue 1. « Il arrive ce soir (dimanche), il passera la visite médicale demain et on va le tester pour voir où il en est, ce qu’il peut faire, a poursuivi son nouveau coach. On a assez de blessés, on ne va pas blesser un joueur qui arrive. »

Bientôt un nouveau bénéficiaire des caviars de Téji Savanier, quelle chance.

