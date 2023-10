Mais qui est Fabrizio Corona, l’homme qui fait trembler le football italien ?

« Dans une semaine, je serai définitivement un homme libre. Je suis plus beau et plus riche qu’avant. » Le 24 septembre dernier, Fabrizio Corona – après de longs mois d’absence – refait surface sur ses réseaux sociaux. « Je me suis toujours senti libre, mais j’ai été persécuté par des juges moralistes », lâche le quadragénaire sur son compte Instagram. Car oui, le Sicilien s’est retrouvé sur le banc des accusés en janvier 2015 pour plusieurs cas d’escroquerie, extorsion et tentative d’extorsion ou encore association de malfaiteurs. Des délits commis non pas avec un Beretta mais bien avec un appareil photo. En 2000, il fonde son agence de photographie Corona’s avec laquelle il voit sa notoriété grimper en flèche. Une notoriété suffisante pour développer divers business à gauche et à droite, comme Fenice, une société événementielle dans les domaines de la publicité, de l’art et de la mode. Puis un bar-restaurant dans les Pouilles, plusieurs marques de vêtements, un salon de coiffure à Bologne ou encore VoceLibera, un magazine exclusivement destiné aux prisonniers. Entrepreneur, mais aussi détenteur d’une plastique avantageuse, le playboy rentre dans le salon des Italiens avec l’émission de télé-réalité La Fattoria (la ferme en VF).

Bourreau de Trezegol

Retour en janvier 2015. Pendant de longues années, Corona a fait du monde du football sa proie favorite : Alberto Gilardino, Adriano, Francesco Coco ou encore David Trezeguet, tous se sont retrouvés dans l’appareil photo du plus célèbre des paparazzi de la Botte. Justement, ce sont les deux derniers cités qui ont emmené leur bourreau devant les tribunaux. Alors joueur du Milan, Coco est photographié par Corona sur un yatch en présence de cinq autres hommes nus. Le plus célèbre des photographes italiens menace alors de diffuser les images. Un chantage qui fonctionne puisque Adriano Galliani, alors directeur sportif rossonero, est contraint de lâcher 18500 euros pour la non-parution de ces images. « Quand j’ai appris l’existence de ces photos, je me suis dit qu’il ne fallait surtout pas qu’elles sortent, donc j’ai payé », expliquera le bras droit de Berlusconi lors du procès-verbal. Même topo concernant David Trezeguet. Toujours bien informé, Fabrizio Corona, appareil photo autour du cou, se rend devant un hôtel où le finaliste du Mondial 2006 passe du bon temps avec sa maîtresse. Flash ! Pour ne pas détériorer sa situation familiale et amoureuse, Trezeguet fera également chauffer la carte bleue pour empêcher la diffusion de ces images (environ 25 000 euros). Chantage, tentative d’extorsion et extorsion, suffisant pour la Cour Suprême italienne de le condamner en janvier 2015 à treize ans de prison.

Le photographe, qui jure « n’avoir jamais pris une seule photo », ne passera que 823 jours derrière les barreaux, en raison de problèmes de santé, et restera assigné à résidence pendant plus de huit ans. Libre depuis la fin du mois de septembre, Fabrizio Corona n’a donc pas tardé à refaire parler de lui. Grâce à sa notoriété, ses connaissances dans le milieu people (et donc par extension du football), Fabrizio Corona écoute attentivement les petits potins. « Mon informateur est le cousin d’un joueur présent lors du Triplete de l’Inter en 2010 », précisera-t-il. Les médias italiens passent alors à la pêche aux informations, mais c’est finalement dans un entretien accordé à Il Secolo XIX que l’homme derrière toute cette affaire laissera tomber son masque : Maurizio Petra, le cousin d’Antonio Esposito. « Je suis très informé sur le sujet depuis plusieurs mois. On m’a proposé des sommes folles pour avoir mes informations. Mais je ne le fais pas pour l’argent, ni pour la gloire. Je fais cela pour aider mon neveu », expliquera Petra. Son neveu n’est autre que Nicolo Zaniolo.

Crédible ou pas crédible ?

« Il y a plusieurs joueurs homosexuels en Serie A, pourquoi ils ne l’assument pas ? Il y en a un qui joue pour l’Int… Je n’en dirais pas plus, je ne peux pas balancer le nom d’un joueur de mon équipe de coeur. » Sur le plateau de l’émission Avanti Popolo diffusée sur Rai, Fabrizio Corona profite de la visibilité qu’il dispose pour faire le buzz, attirer les regards sur lui. « Je dispose de plusieurs audios de Zaniolo avec d’autres joueurs concernant les paris sportifs, mais on veut me censurer », lâche le tifoso de l’Inter. Un teasing qui lui permet d’obtenir des retombées financières importantes. Selon le quotidien allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung, la chaîne transalpine verserait pas moins de 12 000 euros à chaque passage du paparazzo sur le plateau, ce qui pose tout de même question sur la sincérité de sa démarche. « C’est paradoxal que Corona devienne d’un coup le porte-parole du gouvernement », s’est même permis le ministre des Sports, Andrea Abodi. « Les footballeurs doivent comprendre qu’ils sont des personnes célèbres et qu’il y en a d’autres qui deviennent célèbres en les espionnant et en tirant profit d’eux pour se faire de la publicité », lâchera en conférence de presse Luciano Spalletti, visant sans l’ombre d’un doute Fabrizio Corona. Réponse immédiate de l’intéressé : « Tu devrais avoir honte et t’excuser auprès des Italiens ».

Si les révélations faites concernant Fagioli et Tonali se sont avérées véridiques, Fabrizio Corona a également plusieurs casseroles sur le sujet à savoir Casale (il avançait que le défenseur de la Lazio était un parieur compulsif), Zalewski ou encore El Shaarawy, qui a fondu en larmes après son but contre Monza dimanche dernier suite à ces accusations. « Nous poursuivrons en justice Fabrizio Corona », a déclaré dans une interview à TvPlay.it, Mario Giuffredi, agent et avocat de Nicolò Casale. Il ajoute : « On a déposé plainte auprès du parquet de Milan. Nicolò n’a jamais parié, ces accusations infondées faites par un homme prêt à tout pour une visibilité médiatique sont inacceptables. » Pour ses poulains Zalewski et El Shaarawy, la Roma a également réagi dans un communiqué : « Le club fait entièrement confiance à Nicola et Stefan lorsqu’ils déclarent n’avoir jamais participé à ce genre de pratique. » Le début de la fin pour Fabrizio ?