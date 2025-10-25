Le multiplex de Ligue des champions avec PSG-Bayern diffusé en clair

Noël avant l’heure.

La prochaine journée de Ligue des champions s’annonce palpitante avec Paris Saint-Germain – Bayern Munich, Liverpool – Real Madrid, Juventus – Sporting Portugal ou encore Bodo/Glimt – Monaco. Tout ça pour la seule soirée du mardi 4 novembre. Une programmation magnifique qu’il sera possible de regarder sans dépenser le moindre euro. Canal + vient, en effet, d’annoncer sur ses réseaux sociaux que ce multiplex du mardi 4 novembre sera diffusé en clair sur son application.

On a un cadeau pour vous 🎁🥰 Le 4/11, le multiplex de la Ligue des champions sera diffusé GRATUITEMENT en direct sur l’app CANAL+ : 7 matches en direct dont #PSGBAY et #LIVRMA... Des affiches de rêve pour une soirée de folie ✨#UCL pic.twitter.com/ysSZ5CUyUT — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 25, 2025

En revanche, il faudra être abonné à Canal + pour regarder le Paphos-Villarreal

Un accord entre le PSG et Tottenham pour le prêt de Kolo Muani