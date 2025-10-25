Xabi Alonso répond à Lamine Yamal

Le Clásico a démarré tôt cette saison.

Ce dimanche, Xabi Alonso va disputer son premier Clásico dans la peau d’un coach. Mais, l’ancien milieu de terrain connaît parfaitement ces rencontres et l’ambiance qui règne autour. Alors il n’a pas dû être surpris lorsque Lamine Yamal a lancé les hostilités cette semaine en déclarant que le Real Madrid « vole et se plaint ».

Et si les journalistes espagnols espéraient une déclaration enflammée de Xabi Alonso en conférence de presse, ils ont vite été déçus lorsque le champion du monde a esquivé la question. C’était sans compter sur leur volonté de faire réagir Xabi Alonso questionné à plusieurs reprises sur le sujet : « On va encore revenir dessus? Ce que je prévois, c’est que ce sera un match intense et disputé. Je ne vais pas entrer dans les détails. Il y a beaucoup de déclarations de personnes à Barcelone, et je ne peux pas toutes les analyser. Le plus important est ce qu’il se passe sur le terrain.»

Et sur le terrain le Real Madrid espère mettre fin à la série de 4 victoires consécutives du Barça dans le Clásico.

