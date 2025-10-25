S’abonner au mag
Le Mans, roi du temps additionnel en Europe

Le Mans, roi du temps additionnel en Europe

Le Bayer Leverkusen français.

Lors de la 11e journée de Ligue 2, Le Mans a arraché la victoire face à Boulogne-sur-Mer grâce à un but de Samuel Yohou à la 92e minute (1-0). Une habitude pour les Sarthois qui ont déjà planté à 5 reprises dans le temps additionnel de la seconde période. C’est bien simple, personne ne fait mieux dans les cinq grands championnats (1e et 2e division).

Après Guingamp, Montpellier, Bastia et Troyes, c’est donc Boulogne-sur-Mer qui a subi la loi du Videira Time. Cinq buts qui ont permis au Mans de gratter 6 points et de pointer à la 6e place de Ligue 2.

Et sinon, il devient quoi Daisuke Matsui ?

Saint-Étienne rechute à Geoffroy-Guichard

