Le Mans, roi du temps additionnel en Europe

Le Bayer Leverkusen français.

Lors de la 11e journée de Ligue 2, Le Mans a arraché la victoire face à Boulogne-sur-Mer grâce à un but de Samuel Yohou à la 92e minute (1-0). Une habitude pour les Sarthois qui ont déjà planté à 5 reprises dans le temps additionnel de la seconde période. C’est bien simple, personne ne fait mieux dans les cinq grands championnats (1e et 2e division).

5 - @LeMansFC a inscrit cinq buts dans les arrêts de jeu de la seconde période cette saison, plus que toute autre équipe dans les cinq grands championnats européens et leurs deuxièmes divisions. Mans-time. https://t.co/atppQwC8Iv — OptaJean (@OptaJean) October 24, 2025

Après Guingamp, Montpellier, Bastia et Troyes, c’est donc Boulogne-sur-Mer qui a subi la loi du Videira Time. Cinq buts qui ont permis au Mans de gratter 6 points et de pointer à la 6e place de Ligue 2.

