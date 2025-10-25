C’est bien la première fois qu’une femme de footballeur refuse de quitter Manchester.

Courtisé par l’Arabie saoudite cet été, Bruno Fernandes a finalement refusé de rejoindre ses compatriotes au Moyen-Orient malgré une proposition salariale XXL de 800 000 euros par semaine. Et selon le milieu portugais interrogé par The Times la raison de ce refus est dû aux conseils de sa femme : « Elle m’a demandé si j’avais accompli tout ce dont je rêvais à MU. Elle sait que non. Je ne suis pas sûr d’y parvenir – gagner la Premier League ou la Ligue des champions -, et elle non plus. Mais si je n’essaie pas, c’est sûr que je n’y arriverai pas ».

Les supporters de Manchester United peuvent donc remercier Ana Pinho car si Manchester United est catastrophique ces dernières années ce n’est pas vraiment la faute de leur capitaine qui va disputer face à Brighton ce samedi son 300e match sous les couleurs des Red Devils. Avec comme maigre palmarès une Coupe d’Angleterre et une Coupe de la Ligue. Et cela va être difficile d’y ajouter une Premier League ou une Ligue des champions.

Que Bruno Fernandes réussisse déjà à permettre à Manchester United de remporter cinq matchs de suite pour que Frank Ilett puisse enfin couper sa tignasse.

Harry Maguire, ou la revanche du vilain d’Old Trafford