La Lazio surprise par le Torino

Lazio 0-1 Torino

But : Ivan Ilić (43e) pour le Torino

La Lazio cale au plus mauvais moment.

Alors qu’elle avait l’occasion de maintenir (encore un peu) le suspens dans la course au Scudetto, l’équipe de Maurizio Sarri a chuté après huit matches sans défaite face au Torino au stadio Olimpico (0-1). Les Biancocelesti ont pourtant démarré la rencontre tambour battant, Mattia Zaccagni ne passant pas loin de l’ouverture du score dès la première minute de jeu sur un service de Pedro. L’une des rares banderilles d’un premier acte fermé, marqué par une frappe molle de Nemanja Radonjic captée par Ivan Provedel et surtout un coup franc de Sergej Milinkovic-Savic bien négocié par son frère, Vanja, le portier du Torino. Juste avant la pause, Ivan Ilic va glacer l’arène romaine d’un tir du gauche qui laisse sans voix Provedel (0-1, 43e). À la pause, la Lazio est derrière au tableau d’affichage.

Si l’arbitrage de Davide Ghersini laisse parfois à désirer, la Lazio peine en seconde période dans un premier temps à mettre le feu sur la cage du Torino. Pire, ce sont les Granata qui frôlent le break à l’heure de jeu sur un centre en retrait de Nikola Vlašić repris par Radonjic mais arrêté avec classe par Provedel. Avant de subir dans les vingt dernières minutes, Karol Linetty pensait avoir plié la rencontre mais son but a été refusé pour une faute au préalable de Wilfried Singo. La Lazio ne reviendra pas, chute face au Torino à domicile pour la première fois depuis 2017, et reste à portée de la Juve, de la Roma dans la course à la Ligue des champions.

Lazio (4-3-3): Provedel – Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj – Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto – Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. Entraîneur : Maurizio Sarri.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic – Djidji, Schuurs, Buongiorno – Singo, Linetty, Ilic, Rodriguez – Vlasic, Radonjic – Sanabria. Entraîneur : Ivan Juric.

