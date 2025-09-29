La Lazio reprend en confiance en battant le Genoa

Genoa 0-3 Lazio

Buts : Cancellieri (4e), Castellanos (30e) et Zaccagni (63e) pour les Capitolini.

Trois buts et un jean.

La Lazio n’a fait qu’une bouchée du Genoa ce lundi au stade Luigi-Ferraris lors de la 5ᵉ journée de Serie A, avec une victoire tranquille 0-3. Les hommes de Maurizio Sarri ont largement dominé ceux de Patrick Vieira, qui avaient choisi pour l’occasion un maillot… en jean.

Tout s’est rapidement mis en place pour les Capitolini. Dès la 4ᵉ minute, Matteo Cancellieri fonçait sur l’aile gauche pour ouvrir le score (0-1, 4e), avant que Valentín Castellanos ne double la mise à la demi-heure sur une action parfaitement construite (0-2, 30e). Ivan Provedel a, lui, réalisé deux arrêts décisifs juste avant la pause pour préserver l’avantage de deux buts des siens. En seconde période, Mattia Zaccagni a tué tout suspense avec un troisième but plus bordélique (0-3, 63ᵉ), juste après l’annulation d’un penalty pour le Genoa à la suite d’une intervention de la VAR.

Après un début de saison franchement moyen – une victoire pour trois défaites –, la Lazio respire enfin et grimpe à la 12ᵉ place du classement. Le Genoa, lui, reste englué à la 19ᵉ place avec seulement deux points au compteur.

