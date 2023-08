Neymar et Paris, les amours perdues

Le PSG est sur le point de se séparer de Neymar après six ans de vie commune. Si le Brésilien restera un des joueurs les plus talentueux à avoir foulé les pelouses de l'Hexagone, il laissera aussi derrière lui un sentiment d'inachevé.

« Neymar, casse-toi ! », étaient venus scander plusieurs centaines d’individus le 3 mai dernier à Bougival, devant le domicile du joueur brésilien. Celui-ci était bien chez lui au moment des faits, et depuis, ces mots n’ont cessé de résonner au fond de son crâne. Face à la colère des supporters du PSG, visiblement arrivés à bout d’un cirque incessant et qui avaient décidé de faire de l’attaquant leur bouc émissaire, Neymar s’était alors mué dans le silence, avant de repointer le bout de son nez fin juillet. Non pas pour clamer son envie de se barrer de là, mais bien pour rester, coûte que coûte. « Je suis serein, même s’il n’y a pas beaucoup d’amour entre les supporters et le joueur. Je serai là (…) avec ou sans amour », disait-il alors à un youtubeur brésilien. Sa position n’a finalement duré que deux petites semaines, puisque le Ney a récemment communiqué à sa direction son envie de s’en aller du PSG. Aussitôt dit, aussitôt fait, Paris a accepté ce lundi une offre d’Al-Hilal, estimée à 90 millions d’euros, pour sa vedette. Et il restera éternellement un étrange goût de gâchis, tant l’histoire aurait pu être plus belle.

Promesses envolées

Il suffit de se souvenir de cet après-midi d’août 2017 à Roudourou pour se rappeler des promesses. Ce jour-là, les projecteurs du monde entier étaient rivés sur un simple Guingamp-PSG afin de découvrir les premiers pas d’un Brésilien prêt à tout dévaliser sur son chemin. Cette première sortie avait été phénoménale, au-delà de son but dans une victoire finale parisienne 0-3, tant l’attaquant semblait au-dessus de tous les autres. Avec du recul, ses toutes premières saisons à Paris resteront finalement comme les meilleures, le chemin du numéro 10 dans la capitale française étant devenu de plus en plus sinueux chaque année. La faute aux blessures, certes, mais celles-ci ne sont pas tout le temps arrivées par hasard. La faute aussi à un désamour grandissant de la part des supporters, qui en ont eu ras-le-bol de se sentir trop souvent délaissés par un joueur difficile à suivre (il avait déjà clamé son envie de retourner à Barcelone en 2019, pour ne citer que ça).

La Ligue 1 aura donc pu profiter pendant six ans, et par intermittence, d’un joueur exceptionnel mais trop souvent absent, d’un joueur destiné à être la relève des plus grands mais pas assez fiable. Son cas est forcément clivant. Certains retiendront les instants de grâce, un niveau de performance peut-être jamais atteint dans le championnat de France, quand d’autres se souviendront de ses disparitions lors des matchs à haute importance en Ligue des champions, qu’il n’aura finalement jamais décrochée avec Paris. La vérité est sans doute entre les deux, puisqu’il n’y a pas de Neymar sans ses mauvais côtés, tout comme il n’y a pas de Neymar sans sa part de génie. Une part de génie qui aurait pour sûr fait du bien dans un PSG destiné à reprendre le contrôle de ses matchs sous Luis Enrique, et qui aura cruellement besoin d’étincelles pour débloquer certains verrous cette année. Les deux hommes s’étaient d’ailleurs parfaitement entendus à Barcelone où ils avaient remporté ensemble la C1 en 2015, mais leur association au PSG restera donc éternellement un what if ?

Inconstance, trio raté et déclassement

L’histoire retiendra que, comme un signe, Neymar avait été le grand artisan du PSG lors du fameux Final 8 en 2020, mais qu’il était passé à côté de sa finale contre le Bayern (0-1). Il faudra aussi se souvenir de l’échec de la MNM, qui, sur le papier, était pourtant la meilleure attaque de l’histoire du club. Neymar retrouvait Lionel Messi à l’été 2021, après plusieurs années déjà passées ensemble à Barcelone. Les deux s’adoraient, et avec un Mbappé toujours plus important, ce trio aurait dû réaliser de plus grandes choses. Encore une fois, on ne gardera que peu de positif de cette association, sortie piteusement en huitièmes de C1 en 2022 par le Real Madrid, puis sans aucune contestation cette année par le Bayern au même stade de la compétition, où Neymar était encore… blessé au match retour.

Ces absences, ces rendez-vous ratés et cette relation tumultueuse avec les supporters l’ont en quelque sorte déclassé dans la hiérarchie parisienne au profit de Mbappé, qui possède aujourd’hui les pleins pouvoirs ou presque au PSG. Et comme le Français ferait apparemment comprendre à sa direction depuis un an (selon les informations du journal L’Équipe) qu’il n’y a plus suffisamment de place au club pour les deux joueurs, Paris s’exécute pour exfiltrer son ancienne tête de gondole, à qui il restait pourtant quatre ans de contrat, au lieu d’essayer de le convaincre de se relancer au sein du nouveau projet parisien. Mine de rien, le Qatar ne s’en sort pas trop mal dans l’affaire puisqu’il obtient la meilleure vente de l’histoire du club, alors que le Brésilien espérait un temps voir son contrat être résilié. Ce départ raconte tout de cette relation tumultueuse : après des années à dribbler les sentiments des supporters, Ney est fauché dans sa course vers l’amour inconditionnel.