Mercato : la bombe lâchée par Neymar

L’art du contre-pied.

Poussé vers la sortie l’été dernier, Neymar avait surpris son monde en restant au Paris Saint-Germain contre vents et marées. Malgré une nouvelle saison tronquée par les blessures, l’attaquant arrivé en 2017 est remonté dans l’estime de Nasser al-Khelaïfi et de certains supporters, comme le souligne L’Équipe. Alors qu’il aurait pu profiter du flou autour de Kylian Mbappé, le Brésilien aurait finalement décidé de faire ses valises pour quitter le PSG et en aurait déjà averti ses dirigeants, toujours selon les informations du quotidien sportif. Après une tournée asiatique en demi-teinte pour le club de la capitale, mais marquée par le retour au premier plan du Ney (avec un doublé contre Jeonbuk), ce dernier aurait réuni sa famille et son agent Pini Zahavi. Tous se seraient mis d’accord sur la nécessité de quitter la ville lumière.

Sous contrat pour les quatre prochaines années, l’international brésilien avait déclaré vouloir « jouer au PSG cette saison ». La raison de ce retournement de situation soudain ? Le joueur garde notamment un très mauvais souvenir des insultes hurlées par les supporters parisien devant son domicile en mai dernier. Il estimerait ne pas être assez protégé par le club de la capitale et « se sent exposé comme il ne l’avait jamais été lorsqu’il évoluait à Barcelone », d’après le journal. La piste privilégiée par le clan de Neymar serait justement un retour en Catalogne.

Avec quel argent le Barça va-t-il réussir à le rapatrier ? Affaire à suivre.

