Neymar : « Avec ou sans amour, je reste au PSG »

Ce qu’on appelle aller au turbin.

Invité ce mercredi sur la chaîne YouTube du journaliste sportif brésilien Casemiro Miguel, Neymar s’est longuement attardé sur son avenir au Paris Saint-Germain. Et pour le meneur de jeu, aucun départ n’est prévu, du moins pour cette saison : « J’espère (jouer cette saison) au PSG, j’ai un contrat avec le Paris Saint-Germain et jusqu’à présent personne, ne m’a rien dit » a posé l’Auriverde, avant de conclure dans un petit fou rire : « Je suis serein, même s’il n’y a pas beaucoup d’amour entre les supporters et le joueur. Je serai là (…) avec ou sans amour ».

Toujours fragilisé par un physique défaillant, le Ney voit en effet son futur à Paris revenir sur la table avec insistance en ce début de mercato. Mais avec l’arrivée de Luis Enrique sur le banc, celui qui a fêté ses 31 ans pourrait avoir trouvé un nouveau repère, auprès de l’entraîneur qui lui a fait vivre ses plus belles années européennes, à Barcelone.

Difficile de quitter une relation toxique.

C'est fait : le PSG prête Xavi Simons à Leipzig