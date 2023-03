Paris tombe sans broncher à Munich

Bayern Munich 2-0 Paris Saint-Germain

Buts : Choupo-Moting (61e) et Gnabry (89e)

Deux ans après, la neige a disparu, le public a fait son retour en tribunes, mais l’espoir portait toujours le même nom pour le PSG : Kylian Mbappé. Battu au Parc des Princes il y a trois semaines quand son meilleur joueur était diminué, le champion de France voulait y croire au moment de débarquer en Bavière pour renverser la situation, comme contre Dortmund en 2020. Une mission finalement trop difficile pour la bande de Christophe Galtier, qui y aura cru pendant une mi-temps, avant de comprendre qu’elle était tombée sur plus fort qu’elle. Paris voit une nouvelle fois ses rêves européens se briser bien trop tôt, incapable de trouver la faille une seule fois en 180 minutes.

L’espoir était permis

Un Bayern d’abord globalement maître du ballon, un bloc parisien bien compact et déjà les premiers ballons lancés vers l’avant, dans la course de Mbappé. Sur sa première accélération, l’attaquant s’infiltre sur la gauche dans la surface, mais ne peut redresser que dans les gants de Sommer (2e). Les deux combattants s’observent, rechignant à porter les premiers coups au risque de se découvrir de trop. Goretzka tente une frappe lointaine au sol, sans grand danger pour Donnarumma (16e). À défaut d’une entame tonitruante, Paris monte peu à peu en puissance, joue plus haut et intensifie son pressing. Servi dans la surface par Nuno Mendes, Messi échoue en deux temps devant Sommer (25e), avant que Donnarumma ne réalise l’arrêt du premier acte pour priver Musiala de l’ouverture du score (32e). Insignifiant à côté de la cartouche laissée en route par Vitinha, qui écrase bien trop sa frappe après la récupération d’Hakimi dans les pieds de Sommer, et voit De Ligt sauver sur sa ligne (38e). Paris a laissé passer sa chance.

Un Choupo et au lit

On ne la fait pas au Bayern. Tout proche de craquer, le Rekordmeister revient des vestiaires avec les idées à l’endroit et repart clairement de l’avant, obligeant Paris à reculer. Danilo réussit un excellent retour dans les pieds de Choupo-Moting, lancé dans la surface (50e), avant que l’ouverture du score de l’ancien Parisien ne soit refusée pour un hors-jeu de Müller (52e). Paris souffre et finit par lâcher prise : Verratti perd le ballon en pleine surface, et Goretzka décale parfaitement Choupo-Moting face au but (0-1, 61e). Ramos essaie bien de ressusciter les siens d’un coup de casque sur corner, mais Sommer sort le grand jeu (64e), et Paris s’expose aux contres bavarois. La glissade de Sané offre un sursis (75e), alors que Ramos ne trouve cette fois pas le cadre (82e), et Davies réalise un superbe tacle devant Mbappé (88e). Les espoirs s’envolent définitivement avec le contre conclu par Gnabry (0-2, 89e), alors que Mané ne peut fêter son retour par un but, la faute à un hors-jeu (90e+4). Pas de traumatisme cette fois pour le club de la capitale, mais une nouvelle sortie de route bien loin de ses ambitions continentales. La fin de saison promet – encore et toujours – d’être bien longue.

Bayern (3-4-2-1) : Sommer – Stanišić, Upamecano, De Ligt – Coman (Gnabry, 86e), Goretzka, Kimmich, Davies – Musiala (Mané, 82e), Müller (Cancelo, 86e) – Choupo-Moting (Sané, 68e). Entraîneur : Julian Nagelsmann.

PSG (3-5-2) : Donnarumma – Danilo, Ramos, Marquinhos (Mukiele, 36e) Bitshiabu (46e) – Hakimi, Vitinha (Ekitike, 81e), Verratti, F. Ruiz (Zaïre-Emery, 76e), N. Mendes (Bernat, 81e) – Messi, Mbappé. Entraîneur : Christophe Galtier.

Le Bayern avec ses ex-Parisiens contre le PSG