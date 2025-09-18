S’abonner au mag
Francfort en tête, les clubs belges en force : le classement de la Ligue des champions

CG
Le classement qui ne veut pas dire grand-chose, mais on vous le donne quand même.

La première journée de cette nouvelle saison de Ligue des champions, c’est bouclé. Après trois soirées riches en buts (67 en 18 rencontres) pour lancer cette phase de ligue, le premier leader s’appelle l’Eintracht Francfort, qui a corrigé Galatasaray ce jeudi soir.

Monaco dans le dur avant la réception de City

Les Allemands ont chipé la première place au PSG, au nombre de pions marqués, et mènent la danse devant les équipes victorieuses, comme les clubs belges de l’Union saint-gilloise et du Club Bruges, qui ont montré qu’on allait devoir compter avec eux dans ce mini-championnat. À noter que le Bayern, Arsenal et l’Inter commencent aussi cette campagne dans le top 8.

Ce n’est bien sûr pas le cas de nos deux autres représentants français, battus pour leur entrée en lice. Une défaite plus embêtante pour Monaco, 33e à deux semaines de la réception de Manchester City, que pour l’OM, qui s’est incliné sur la plus petite des marges face au Real Madrid et qui commence à la 26e place avant d’accueillir l’Ajax.

Deux matchs pour éviter le 0/6, déjà.

Revivez le multiplex de la Ligue des champions

