Au Parc des Princes, reverra-t-on Boulogne chanter ?

Une bande de potes qui se lève pour chanter, des stadiers qui accourent pour les faire taire : depuis quelques années, ces scènes sont devenues courantes dans la tribune Boulogne du Parc des Princes. Cette saison encore, il n’est pas rare de voir des supporters actifs priés de s’asseoir par les stadiers, ou parfois même virés de la tribune pour ne pas déranger les autres spectateurs. Autrefois point le plus chaud du Parc, Boulogne est aujourd’hui aphone. Pourtant, depuis sept ans, plusieurs groupes essayent tant bien que mal de relancer l’ambiance dans ce virage encore marqué par un sombre passé, qui ne facilite évidemment pas les choses.

Rendez-leur le Parc

Rappel des faits : pendant des années, le Parc des Princes a été divisé en deux camps culturellement différents, et qui se détestaient de plus en plus au début des années 2000. Jusqu’au jour où Yann Lorence, abonné de la tribune Boulogne, décède à la suite d’un affrontement entre les deux camps au pied de la tribune Auteuil en marge d’un PSG-OM de février 2010. Robin Leproux met alors en place son fameux plan pour pacifier le Parc, et virer les ultras des deux virages. En 2016, après des années de lutte et un classique de Jazzy Bazz, le Collectif Ultras Paris est autorisé par le PSG à reprendre place en tribune Auteuil, pour redonner vie au Parc des Princes. Mais quid de Boulogne, l’autre virage, celui où est né le mouvement ultra parisien ? « Quand on a vu que ça fonctionnait à Auteuil, on s’est dit pourquoi pas nous ? », lance Guillaume*, habitué du Parc depuis 2006 et aujourd’hui abonné en Boulogne.

5 ans et toujours là 🔴🔵 pic.twitter.com/HXyHocpiIG — Block Parisii (@leblockparisii) October 18, 2023

« Le Block Parisii est né fin 2016. Ils étaient trois à la base, aujourd’hui on est 90. Ils ont commencé à chanter, à tanner le PSG pour avoir du matériel. En 2017, le PSG a autorisé deux mégaphones. Boulogne étant à l’origine une tribune populaire, ça a pris au fur et à mesure », raconte celui qui a rejoint l’aventure en 2019, quand il a enfin obtenu son abonnement au Parc. À cette période, le PSG joue le jeu. Des réunions ont lieu pour poser un cadre, et les tambours et drapeaux font leur retour à Boulogne via le Block Parisii, donc, mais aussi deux autres associations : les Paname ReBirth et la Résistance Parisienne. Chacune se voit même octroyer un emplacement. « Nous, on est plutôt sur une ambiance à l’italienne, avec drapeaux, etc. Comme l’était une partie de Boulogne bleu à l’époque, par rapport au bas qui était plus à l’anglaise », décrit Guillaume.

L’exemple, mais pas l’aide d’Auteuil

Contrairement à ce qui a été dit ou écrit, en face, le CUP voit d’un bon œil le retour de l’ambiance en Boulogne. « On a été les premiers à discuter avec eux, à vouloir les aider. On trouvait que c’était une très bonne chose que ça se redéveloppe là-bas. On n’a mis aucun bâton dans les roues », assurait en février dernier Romain Mabille, président du CUP, au micro de France Bleu Paris. En vérité, côté Boulogne, « on voulait faire de même de notre côté, sans être affilié au CUP. Ce n’est pas une querelle ou quoi, c’est juste une question d’indépendance. Si on avait obtenu des choses grâce à Auteuil, amenées sur un plateau, il n’y aurait pas eu de gloire », justifie Guillaume. Tous les voyants sont alors au vert, mais tout s’écroule en 2021, en marge de PSG-Leipzig. En cette soirée d’octobre, des membres de l’ancien Kop Of Boulogne s’en prennent aux Paname Rebirth, à l’extérieur du stade, avant de revendiquer quelques heures plus tard le vol de leur bâche sur les réseaux sociaux : l’affront suprême dans le milieu ultra.

La moyenne d’âge du Block Parisii est de 25 ans, le passé, on ne l’a pas connu. Quand je dis que je suis abonné en Boulogne, on me dit que c’est une tribune de fachos. Cela reste marqué dans les têtes des gens, c’est difficile de passer à autre chose, d’effacer ces amalgames. Guillaume, abonné en Boulogne

« Les Paname Rebirth ont cessé leurs activités à la suite de cette agression. Quelques semaines après, on a été reçus par le club qui nous a dit que l’expérimentation à Boulogne était finie », regrette Guillaume, qui dénonce aussi l’attitude d’alors du PSG qui, plutôt que de chercher à comprendre, vire les trois jeunes groupes de supporters de la tribune. « Pourquoi le PSG sort tout le monde pour quelque chose qui s’est déroulé hors du Parc ? C’est comme si on sortait les groupes de supporters marseillais parce que quelques inconscients ont caillassé les bus de Lyon, s’insurge Guillaume. Avant d’entamer la démarche de renégocier avec le PSG, on a attendu que l’enquête de police soit finie pour montrer qu’on n’avait rien à voir là-dedans. Pourquoi nous avoir punis un an pour quelque chose qu’on n’a pas fait ? » Même si le Block Parisii a pu revenir au stade, il n’a jamais retrouvé les conditions d’avant. Sans matériel, ni places attitrées, difficile de mettre l’ambiance dans une tribune. Contacté pour s’exprimer sur le sujet, le PSG n’a pas donné suite.

Apolitisme et poids du passé

Certainement effrayé par un éventuel retour de la violence et de l’extrême droite côté Boulogne, le club a préféré refermer la porte, quand bien même les actuels occupants de la tribune n’y étaient pour rien. En s’en prenant à ces nouveaux groupes, le Kop of Boulogne a ainsi tué dans l’œuf l’éventuelle ascension des nouveaux venus dans sa tribune. « On veut redonner de la vie à la tribune Boulogne, en aucun cas remplacer le KOB », soutient pourtant Guillaume, qui prend bien soin de distinguer les anciens du KOB des abonnés actuels du Block Parisii : « On revendique le côté apolitique. Pas de politique, pas de religion : juste Paris. Chacun a ses opinions, mais ça n’a rien à faire au stade. Donc, notre groupe est complètement désintéressé par le côté politique. » Une différence de taille, même si, quoi qu’il fasse, les groupes de supporters de Boulogne sont toujours associés au passé sombre de la tribune. « La moyenne d’âge du Block Parisii est de 25 ans, le passé, on ne l’a pas connu. Quand je dis que je suis abonné en Boulogne, on me dit que c’est une tribune de fachos. Cela reste marqué dans les têtes des gens, c’est difficile de passer à autre chose, d’effacer ces amalgames. On n’est pas responsable du passé, mais on doit respecter l’histoire de la tribune. On n’est pas obligé d’adhérer à tout ce qui a été fait. C’est les codes ultras, c’est du respect », souffle Guillaume.

À l’intention des supporters parisiens, Le 12/09 le Block Parisii avait fait la demande à la direction du PSG la possibilité de pouvoir se rassembler et chanter en tribune Boulogne lors du match PSG-OM. Nous n’avons pas eu de retour de la direction. Le Block Parisii. — Block Parisii (@leblockparisii) September 23, 2023

Des arguments que n’entendent pas les dirigeants parisiens, qui ont gelé les relations avec le Block Parisii aujourd’hui. « Ils nous baladent en nous promettant de temps en temps une réunion qui n’a jamais lieu, peste Guillaume, qui demande du dialogue. On a toujours écouté le club, on avait d’excellents contacts avec les anciens référents supporters. Avec les nouveaux référents supporters, le dialogue est quasiment inexistant, ils sont des employés du PSG avant tout, on va dire. On demande juste à être reçus pour mettre les choses à plat autour d’une table. » À défaut de pouvoir s’entretenir avec le club, le Block Parisii retrouve cette saison de la voix, en tribune, après des années à « être atomisés par le parcage », glisse Guillaume. Et ce réveil de la tribune ne sort pas de nulle part, selon lui : « La saison dernière, tu te levais, un stadier venait te dire de t’asseoir pour ne pas gêner les touristes qui venaient voir Messi et Neymar. Leurs départs nous aident, parce que ça fait baisser le prix des places, donc un public plus populaire revient et les chants sont repris, de plus en plus. » Suffisamment pour que les dirigeants du PSG ne fassent plus la sourde oreille ?

