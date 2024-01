Record surprenant pour Mathias Pereira Lage

36,35 kilomètres à l’heure.

Telle est la vitesse à laquelle Mathias Pereira Lage a été flashé le 3 décembre 2023, à l’occasion d’un match opposant le Stade brestois à Clermont. Et c’est même le record de rapidité de la première partie de saison en Ligue 1, puisque personne n’a fait mieux ou aussi bien.

Ses principaux concurrents ? Dans l’ordre : Mousa Tamari, Warren Kamanzi, Enzo Tchato, Jonathan Clauss, Kylian Mbappé et Kevin Van Den Kerkhof. Tous ont atteint (et dépassé, de justesse) les 36 km/h, alors que Moses Simon, Pierre-Emerick Aubameyang et Folarin Balogun se sont arrêtés juste avant.

Faites vos jeux !

