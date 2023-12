Brest impose sa loi face à Clermont

Stade brestois 3-0 Clermont Foot

Buts : Del Castillo (20e SP, 51e), Pereira Lage (34e)

Nouvelle tempête à Francis-Le Blé.

Après un exil forcé loin de son enceinte ces dernières semaines, Brest a signé son retour à la maison en dominant Clermont sans jamais trembler (3-0).

Les hommes d’Éric Roy ont rapidement investi le camp adverse, avant qu’une tête – sans danger – de Steve Mounié ne soit stoppée par la main de Cheick Konaté dans la surface clermontoise. Romain Del Castillo ne s’est alors pas fait prier pour prendre Mory Diaw à contre-pied et concrétiser les bonnes premières minutes de son équipe (1-0, 20e). Une ouverture du score pas suffisante pour voir les Brestois lâcher leur emprise. À la suite d’une récupération haute, ceux-ci ont lancé une attaque rapide qui a accouché d’une reprise de volée parfaitement équilibrée de Mathias Pereira Lage (2-0, 34e).

On a bien cru que les Clermontois s’étaient réveillés au retour des vestiaires lorsque Shamar Nicholson, servi sur un plateau par Elbasan Rashani, a obligé Marco Bizot à s’interposer pour la première fois de la rencontre (48e). Finalement, c’est le SB29, en pleine confiance, qui a enfoncé le clou dans la foulée par l’insaisissable Romain Del Castillo. Profitant de l’appel de Mahdi Camara, le meneur de jeu arme et marque de l’extérieur de la surface (3-0, 51e). Il faudra ensuite les interventions de Mory Diaw pour éviter le doublé de Mathias Pereira Lage (62e) ou pour priver Kamory Doumbia (69e), Steve Mounié (82e) et Martín Satriano (90e) de participer à la fête. En face, c’était définitivement une journée sans, symbolisée par le coup franc de Muhammed Cham s’écrasant sur la transversale (79e).

Clermont perd encore, mais reste toujours devant l’OL.

Brest (4-3-3) : Bizot – Lala, Chardonnet, Brassier, Locko – Camara (Martin, 78e), Lees-Melou, Magnetti (Doumbia, 67e) – Del Castillo (Le Douaron, 67e), Mounié (Satriano, 85e), Pereira Lage (Lebeau, 78e). Entraîneur : Éric Roy.

Clermont (3-4-3) : Diaw – Konaté (Armougom, 81e), Zeffane (Pelmard, 72e), Caufriez – Allevinah, Gonalons (Keita, 72e), Magnin, Borges – Boutoubba, Nicholson (Kyei, 62e), Rashani (Cham, 62e). Entraîneur : Pascal Gastien

Pronostic Brest Clermont : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1