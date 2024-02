Bagarre durant Brest-Clermont : la LFP a tranché

Un Bizot et tout s’arrange.

La traditionnelle commission de discipline de la LFP se tenait ce mercredi après-midi, avec en fil rouge, la sentence concernant les chamailleries qui ont eu lieu durant Brest-Clermont (1-1), disputé dimanche dernier. Le gardien brestois Marco Bizot et l’attaquant du CF63 Elbasan Rashani s’étaient en effet sérieusement accrochés en fin de match et avaient tous les deux été expulsés.

Résultat : la LFP a décidé de sanctionner les protagonistes de deux matchs fermes chacun. Une nouvelle d’autant plus lourde à encaisser pour Brest, qui perd donc son gardien titulaire avant de recevoir l’OM dimanche prochain et d’aller à Strasbourg le samedi pour tenter de s’accrocher au wagon européen. Du côté de Clermont, l’absence de Rashani est également un coup dur dans la course au maintien, puisque s’amorcent deux voyages périlleux à Rennes et Nice.

À Clermont, les volcans sont même sur la pelouse.

Nantes et Lorient respirent, Brest cale